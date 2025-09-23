La ONCE dedicará su cupón del 1 de octubre a las personas mayores

La ONCE dedicará su cupón del miércoles, 1 de octubre, al Día Internacional de las Personas Mayores, con el mensaje "El mayor premio sois vosotros", según ha informado la organización.

El Día Internacional de las Personas Mayores fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990 y se celebra el 1 de octubre desde 1991 para sensibilizar sobre los problemas y retos que enfrentan las personas mayores, promoviendo los derechos humanos y el bienestar de este sector de la población.

Con esta celebración, la ONU busca asegurar la plena realización de las libertades fundamentales de las personas mayores, destacando la importancia de su inclusión y participación activa en la sociedad.

El 16 de diciembre de 1991, la Asamblea General, adoptó los Principios de las Naciones Unidas para las personas mayores, un conjunto de directrices destinadas a mejorar la calidad de vida de los mayores en todo el mundo.

La fecha fue elegida para coincidir con el inicio del mes en el que tradicionalmente se dedica a reflexionar sobre el envejecimiento y sus implicaciones, como la relevancia de la promoción de biotecnologías innovadoras basadas en evidencia para prevenir los procesos degenerativos del envejecimiento, extendiendo así la vida activa y saludable.