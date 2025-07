Orense pone en marcha un programa de termalismo para paliar la soledad no deseada

La Diputación de Ourense a través de un programa que ayuda a sociabilizar y a curar cuerpo y mente, lucha contra la soledad no deseada. Paz Martínez es una de las 200 personas que están inscritas. En su caso es viuda y está jubilada. Aunque tiene dos hijos, no viven con ella y desde este año hace deporte en esta piscina del balneario de Arnoia una vez por semana. Y es que estas aguas termales ayudan a combatir la soledad no deseada.

"Ese día te preparas para venir, pasas un rato con tus amigas o con gente que no es de aquí", comenta. "Para ellos es fundamental porque hay pueblos en los que no queda ni un bar y tienen este día para salir, para juntarse, para hacer la actividad en el agua", añade Diana Solleiro, técnica del área de bienestar de la Diputación de Ourense.

Gracias a este programa, disfrutan de los chorros, hacen gimnasia acuática y amigas. "Nos hemos conocido aquí. Uno conoce, hace amistad...", afirma Isabel Mantilla, otra participante. "Me ayuda un montón, no hacia ejercicio y con el agua me ayuda un montón, músculos que ni sabia que existían", admite Isabel Calvo, también apuntada en el programa.

Para disfrutar de esta experiencia hay que tener mas de 60 años y todo se gestiona a través de los servicios municipales de los ayuntamientos.