¿Qué aplicaciones usan más las personas mayores?

La empresa tecnológica Bleta, especializada en dispositivos para adultos mayores ha realizado un informe sobre aquellas aplicaciones que más utiliza este colectivo en su día a día. Según los datos obtenidos han elaborado una lista con las cinco apps más utilizadas.

En primer lugar se situaría WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, no es sorprendente ya que es la app más usada en España y es una de las más populares del mundo con hasta 2.400 millones de usuarios.

Tras WhatsApp, encontraríamos Chrome, que es el navegador de Google y a continuación YouTube. Su funcionalidad de búsqueda en el caso de navegador o de entrenamiento en cuanto a YouTube podría estar detrás de uso más habitual, además de que suelen ser aplicaciones preinstaladas normalmente en los dispositivos, lo que facilita que se usen más.

Según bleta, estas tres apps a pesar de ser las más utilizadas no tienen precisamente los menús más accesibles para su uso, sobre todo para gente de edad o con alguna discapacidad visual o motora.

A estas le seguirían dos funciones básicas del teléfono que son las llamadas y la cámara de fotos y vídeo. Según la empresa experta señala que aunque tampoco están diseñadas para una buena funcionalidad, son las más utilizadas debido a su usabilidad básica. Hacer una foto o vídeo o hacer y recibir llamadas.