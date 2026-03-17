Consumo obligará a las grandes superficies a etiquetar en braille productos con riesgos

Consumo va a obligar a las grandes superficies a etiquetar en braille alimentos con alérgenos o productos con sustancias peligrosas, cuyo uso o consumo puedan entrañar riesgos para la salud.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado esta semana el proceso de información pública de una normativa de etiquetado accesible, que afectará a grandes superficies comerciales -de 400 metros cuadrados o más-, que regulará el uso del braille en productos de consumo.

El texto recoge el derecho de las personas consumidoras con discapacidad visual a recibir atención personalizada durante el proceso de compra si así lo requirieran.

Durante el proceso de información pública, que culminará el próximo 12 de abril, las organizaciones, ciudadanía y sectores afectados pueden presentar aportaciones y observaciones a esta normativa para garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir información clara y comprensible de los productos que adquieren.

El objetivo de la norma es garantizar que las personas con discapacidad visual tengan derecho a reclamar en estas grandes superficies que se etiquete en braille los productos alimenticios que tengan alérgenos o productos como los cosméticos o de limpieza que contengan sustancias peligrosas. Además, podrán solicitar una atención personalizada en el proceso de compra.

En la etiqueta en braille deberá haber información sobre el tipo de producto que es, su marca comercial, su indicación de la referencia de peligro o de la referencia de alergias e intolerancias, así como la fecha de caducidad o consumo preferente.

Podrá adherirse al propio producto o incorporarse como un etiquetado adicional cuando la superficie del envase no permita su inclusión directa.

Las grandes superficies que dispongan de venta a través de internet tendrán que incorporar también la opción de solicitar que los productos adquiridos se entreguen con la correspondiente etiqueta en braille.

Al margen de ese etiquetado, las propias superficies comerciales podrán incluir en braille cualquier otra información relevante que consideren necesaria.