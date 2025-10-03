OCIO
Así podrán disfrutar los adultos mayores de las Fiestas del Pilar de 2025
Del 4 al 13 de Octubre Zaragoza se engalana para celebrar sus Fiestas del Pilar. Este año además el ayuntamiento ha presentado una programación específica para el deleite de los adultos mayores.
Publicidad
El ayuntamiento de Zaragoza, a través de Paloma Espinosa, concejala delegada del Mayor, ha explicado que este año, las Fiestas del Pilar tendrían una programación dirigida también a las personas mayores. Música, baile, humor y por supuesto jotas para el disfrute de los vecinos mayores de la localidad.
Según señala el consistorio, el día 7 de octubre comenzará esta programación especial con música y humor con El Pilar es una fiesta. Protagonizado por artistas como Seim, Silvia Fox, Sammy & Criss y la colaboración especial de Marianico El Corto, se podrán disfrutar de tres funciones gratuitas en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
El día 8 seguirá con una jornada de baile y animación en el Centro de Convivencia para Mayores Laín Entralgo, ya que a partir de las 18:30 una charanga se encargará de animar la jornada.
La ofrenda subacuática de la Virgen del Pilar que tiene lugar en el Acuario de Zaragoza tendrá lugar el día 9 y contará con la actuación de la rondalla del Centro de Convivencia para Mayores La Jota.
Destacan también las actividades que se van a realizar en la residencia municipal Casa Amparo dónde el día 6 se podrá disfrutar de un pregón a las 11:00 de la mañana y de la actuación de Yuri Ramos. Al día siguiente los residentes podrán realizar un taller de Dulces Pilareños y otro de lectura de cuentos aragoneses. También podrán disfrutar en los siguientes días un concierto de la banda Lamalayerband (día 8), el campeonato de petanca (día 9) o el Bingo.
No faltará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pilar el día 10 junto a la rondalla Jesús Recio. Entre otras actividades como charangas, misa baturra o teatro de variedades.
Más Noticias
- Pretty Woman cumple 35 años, su infalible diseño de vestuario no pasa de moda
- ¿Es posible alargar la vida del hombre? José Luis Cordeiro cree que el primer humano que podría vivir 1000 años ya ha nacido
- Viajes El Corte Inglés presenta su alternativa al Imserso con nuevos destinos y ventajas de reserva
Imprescindible no perderse las actuaciones de jota que tendrán lugar el 6 de octubre en el Centro de Convivencia Francisco de Goya por parte de la Escuela de Jota de Valdefierro a las 18:30 o la actuación del día 10 del grupo Otero del Cid en el Centro de Convivencia José Atarés.
Publicidad