Así podrán disfrutar los adultos mayores de las Fiestas del Pilar de 2025

El ayuntamiento de Zaragoza, a través de Paloma Espinosa, concejala delegada del Mayor, ha explicado que este año, las Fiestas del Pilar tendrían una programación dirigida también a las personas mayores. Música, baile, humor y por supuesto jotas para el disfrute de los vecinos mayores de la localidad.

Según señala el consistorio, el día 7 de octubre comenzará esta programación especial con música y humor con El Pilar es una fiesta. Protagonizado por artistas como Seim, Silvia Fox, Sammy & Criss y la colaboración especial de Marianico El Corto, se podrán disfrutar de tres funciones gratuitas en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

El día 8 seguirá con una jornada de baile y animación en el Centro de Convivencia para Mayores Laín Entralgo, ya que a partir de las 18:30 una charanga se encargará de animar la jornada.

La ofrenda subacuática de la Virgen del Pilar que tiene lugar en el Acuario de Zaragoza tendrá lugar el día 9 y contará con la actuación de la rondalla del Centro de Convivencia para Mayores La Jota.

Destacan también las actividades que se van a realizar en la residencia municipal Casa Amparo dónde el día 6 se podrá disfrutar de un pregón a las 11:00 de la mañana y de la actuación de Yuri Ramos. Al día siguiente los residentes podrán realizar un taller de Dulces Pilareños y otro de lectura de cuentos aragoneses. También podrán disfrutar en los siguientes días un concierto de la banda Lamalayerband (día 8), el campeonato de petanca (día 9) o el Bingo.

No faltará la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pilar el día 10 junto a la rondalla Jesús Recio. Entre otras actividades como charangas, misa baturra o teatro de variedades.

Imprescindible no perderse las actuaciones de jota que tendrán lugar el 6 de octubre en el Centro de Convivencia Francisco de Goya por parte de la Escuela de Jota de Valdefierro a las 18:30 o la actuación del día 10 del grupo Otero del Cid en el Centro de Convivencia José Atarés.