Estudiar con más de 55, así son los programas de UNED Sénior

Nunca es tarde para volver a estudiar, la Universidad Nacional de Educación a Distancia más conocida como UNED ofrece además programas pensados para personas mayores de 55 años que quieren seguir aprendiendo.

Aunque la UNED se caracteriza principalmente por ser una universidad a distancia, en el caso de los cursos de UNED Sénior se suelen llevar a cabo de manera presencial en su mayoría, a través de centros asociados a la UNED, aunque en algunos también se acepta la opción de estudiar de forma online o de forma híbrida entre presencial y online.

Estos centros asociados ofrecen una gran oferta formativa en numerosas materias, como idiomas, arte, literatura, informática, etcétera. Son impartidos por expertos y de forma adaptada, flexible y práctica.

No obstante, estos cursos séniors, no son enseñanzas oficiales de la UNED ya que son más breves, de unas 30 horas lectivas de duración. Lo bueno es que para poder acceder a estos cursos no es necesario cumplir ningún requisito de formación previa, por lo que si estás buscando una actividad para mantener tu mente activa, divertirte y conocer a gente con metas similares, es una muy buena opción.