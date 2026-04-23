4 interesantes novelas protagonizadas por personas mayores

Hoy celebramos San Jorge y también el día del libro que coincide además con la fecha de nacimiento de uno de los dramaturgos más importantes de la historia William Shakespeare. Aunque quizá no es muy habitual encontrar libros protagonizados por personas mayores "haberlos haylos", en Hablando en Plata te recomendamos algunas de las últimas novedades donde los seniors son los protagonistas.

Señoras Bien de Pilar Eyre, publicado en 2025 cuenta la historia de una arquitecta jubilada y su grupo de amigas. La historia nos sumerge en el corazón de la alta sociedad barcelonesa para contarnos con humor, ternura y una fina ironía, la historia de Andrea Capdevila una arquitecta brillante que tras jubilarse se enfrenta a la traición, a que no le tomen en serio y a la inesperada posibilidad de empezar de nuevo.

Es una novela sobre segundas oportunidades, el valor de la experiencia y la gran energía vital que demuestran las mujeres las mujeres que el mundo se empeña en llamar mayores.

Otra de las novelas que recomendamos es No te veré morir de Antonio Muñoz Molina, cuenta la historia de Gabriel Aristu y Adriana Zuber quienes tuvieron un apasionado romance cuando eran jóvenes. Se separaron e hicieron sus vidas pero el destino les vuelve a unir ya cuando son mayores. Es una novela que habla del poder de la memoria y el olvido, lealtad, traición, sobre los estragos del tiempo y también sobre el amor.

Una historia emotiva y un hermoso retrato sobre la vejez.

También encontramos una conmovedora historia con Los Siguientes de Pedro Simón. Que narra un viaje a los recuerdos y sobre el cuidado de personas dependientes.

Tres hermanos asisten a su padre en la última etapa de su vida. Seguimos a Carmen, Darío y Gabriel en la vejez de su padre Antonio, lo que nos evocará a recuerdos de niñez y momentos de felicidad. También muestra lo duro que puede ser ver a un miembro querido enfrentarse a la decadencia y tener que cuidarlo.

Por último, el autor de El club del crimen de los jueves (también protagonizada por personas mayores), Richard Osman nos vuelve a introducir en el mundo de la investigación con Resolvemos asesinatos donde un dúo curioso de detectives, un policía retirado y su nuera Amy, se ven envueltos en una carrera a contrarreloj para resolver un crimen que empieza en una isla remota.