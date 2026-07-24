'Esto lo sabían nuestros abuelos': cinco trucos caseros para comprobar si los alimentos están en buen estado

En la publicación, el creador va explicando cada uno de estos métodos de forma breve y práctica, mostrando cómo realizar las comprobaciones utilizando elementos cotidianos. El objetivo, según expone, es ofrecer herramientas sencillas que permitan identificar si un alimento está fresco, si se encuentra en mal estado o, en algunos casos, valorar su calidad.

Recomendaciones sencillas

El primer consejo está dedicado al pescado. Paco del Campo recomienda introducir la pieza en un recipiente con agua para comprobar su estado. Según explica, si el pescado se hunde significa que está fresco, mientras que si permanece flotando indica que se encuentra en mal estado. A continuación, el creador aborda el caso de los huevos, para los que propone una prueba similar. Consiste en introducir el huevo en un recipiente con agua y observar su comportamiento. De acuerdo con su explicación, si el huevo se hunde está en buen estado, mientras que si flota significa que está a punto de estropearse o que ya no es apto para el consumo.

El tercer truco está relacionado con el aceite de oliva. En este caso, aconseja colocar el aceite en el congelador para comprobar su calidad. Según afirma, un aceite de buena calidad debería llegar a congelarse, mientras que si no lo hace considera que se trata de un aceite de menor calidad. La leche protagoniza el cuarto consejo del vídeo. Paco del Campo explica que basta con añadir una pequeña cantidad de alcohol para comprobar su estado. Si la mezcla no experimenta cambios, señala que la leche continúa en buen estado. Por el contrario, si se corta, asegura que significa que ya se ha estropeado.

Del campo a las redes sociales

El último de los métodos hace referencia a la miel. Para realizar la comprobación, propone colocar una pequeña cantidad sobre una cuchara y aplicarle calor. Según explica, si la miel llega a arder no sería miel auténtica, mientras que la miel verdadera, afirma, no arde.

Además de compartir estos cinco consejos, Paco del Campo aprovecha el final del vídeo para agradecer el apoyo recibido por parte de los usuarios desde que comenzó a publicar contenido. El creador explica que se trata de su segundo vídeo y anima a quienes disfruten de este tipo de publicaciones a mostrar su opinión en los comentarios y seguir su perfil para descubrir nuevos contenidos similares.