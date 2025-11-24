EMT Madrid y el Hospital Ramón y Cajal ponen en marcha un programa de acompañamiento a mayores

En Madrid, cada vez son más las personas que viven solas. Tras detectar y estudiar su necesidad de acudir acompañadas al hospital, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha firmado un nuevo proyecto en colaboración con el director gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Carlos Mingo.

Se integra dentro de la iniciativa Apóyate en mi, y se trata de un programa que ofrece un servicio de acompañamiento dirigido a personas solas, mayores o con discapacidad en tratamiento que no tienen quien los acompañe a sus consultas médicas.

Este nuevo servicio correrá a cargo del personal del Servicio de Atención a Colectivos, creado por EMT Madrid y formado por un grupo de profesionales especialistas en cuestiones relacionadas con accesibilidad universal e interacción con diversos colectivos.

Carabante y Mingo tras la firma del convenio | Comunidad de Madrid

Las personas beneficiarias del proyecto, tras su selección por parte del Servicio de Atención al Paciente, serán acompañadas desde el domicilio hasta el hospital madrileño Ramón y Cajal y viceversa. Las líneas de EMT Madrid que llevan hasta las inmediaciones del hospital son la 125, 135, 165, 166 y BR1.

Uno de los objetivos de EMT Madrid con este proyecto es garantizar la accesibilidad universal a bordo de su red de líneas de autobús y potenciar el uso del transporte público entre todos los ciudadanos de forma segura y autónoma.

Este acuerdo tiene una vigencia de dos años prorrogables y según los resultados que se obtengan, no se descarta extrapolar este sistema de acompañamiento a otros hospitales madrileños.