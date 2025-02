Kevin Costner se abre al amor a sus 70 años tras divorciarse pero pone una condición: "Quiere conocer a alguien"

Kevin Costner, catalogado por muchos como uno de los actores más deseados de la industria de Hollywood, está listo para volver al ruedo en el amor. A casi dos años de su divorcio de Christine Baumgartner y con una enorme familia formada, el actor de 70 años ha comenzado a tener citas, aunque nada serio por el momento.

Ha sido un período complicado para Costner. En 2023, se habló mucho de su disputa con el creador de Yellowstone, Taylor Sheridan, debido a conflictos de agenda. Además, ese mismo año, Baumgartner solicitó el divorcio tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común, Cayden, Hayes y Grace. Todo esto mientras el actor luchaba por completar Horizon 2, que finalmente ha logrado llevar a los festivales de cine, sin embargo, el futuro de la saga western sigue en peligro.

Según ha explicado a Us Weekly una fuente cercana al actor, Costner no se arrepiente de la separación y está convencido de que fue la mejor decisión para ambos. Parece ser que, a pesar de la separación, la relación con su exmujer se ha mantenido en buenos términos, sobre todo por el bienestar de sus tres hijos. "Fue difícil al principio, pero ahora todo está bien. Él solo quiere lo mejor para Christine y es feliz por ella", señala la fuente.

Kevin Costner y Christine Baumgartner | Getty

Costner ya había pasado por un divorcio antes. Su primer matrimonio con Cindy Silva duró 16 años y tuvo tres hijos: Annie, Lily y Joe. Luego, tuvo una relación con la periodista Bridget Rooney, con quien tuvo a su hijo Liam, aunque el actor solo lo reconoció tras una prueba de paternidad.

En cuanto a su vida sentimental actual, el actor no descarta volverse a casar, aunque lo ve poco probable. Según la fuente, Costner "quiere conocer a alguien", pero a pesar de su predisposición por volver a abrir las puertas al amor, hay una condición importante: no está interesado en salir con mujeres de la industria del entretenimiento. "No le gusta salir con actrices ni con gente de Hollywood. Le gustan las mujeres más comunes", agrega la fuente.

Al parecer, algunos amigos del actor ya están intentando presentarle a nuevas personas. ¿Será que pronto veremos a Costner en una nueva relación?