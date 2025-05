COTI, la red social que combate el aislamiento de las personas mayores

La aplicación COTI que ha quedado finalista recientemente en los premios a la Innovación Social de la Fundación Mapfre es una interesante propuesta para el desarrollo social de las personas mayores.

Nos encontramos en una era totalmente digitalizada donde pasamos casi el 60% de nuestro tiempo conectados según señalan los creadores de COTI, por ello es importante que a pesar de la brecha digital que suelen sufrir algunas personas mayores estas tengan una ventana con la que socializar. Según COTI en España hay 16 millones de personas mayores y solo el 40% de ellas utiliza las redes sociales t dos millones de personas se sienten solos ante estas premisas los expertos de psicología, diseño y tecnología desarrollaron esta red social.

Coti es una red social que funciona por invitación por lo que es un espacio seguro, fomenta la autonomía ya que puedes estar al día de las novedades de familiares y amigos y además está pensada para aquellas personas que no están familiarizadas con la tecnología, incluso se adapta a las dificultades cognitivas.

En la plataforma o red social podrás interactuar gestionando un perfil propio, mandar y recibir mensajes, llevar una agenda, consulta de perfiles de amigos o familiares.

Actualmente, COTI se encuentra en fase de lanzamiento, y los nuevos usuarios pueden probarla de forma gratuita.

Aplicación COTI | COTI

Antonio González, actual psicólogo y CEO de COTI comenta a través de un vídeo explicativo cómo surgió la idea de crear esta red social. González cuenta que todo comenzó durante la pandemia de Coronavirus, mientras atendía a Encarna de 78 años quién vivia sola y padecía Alzheimer en fase moderada. "En su móvil antiguo solo podía recibir llamadas, que hacían habitualmente sus hijas, sin embargo, sus familiares más jóvenes como sus nietos, no llaman, mandan mensajes. Ella solo quería intercambiar algún mensaje con sus nietos y ver sus fotos, yo como profesional quería coordinarme con ella y con su familia. Sin embargo, en menos de un año fue ingresada en una residencia y a los pocos meses falleció, no quedaba mucha relación entre ella y sus nietos".

"Encarna no tenía interés en realizar ejercicios de estimulación cognitiva, pero sí en mantenerse al día con las novedades de su familia. Al ver que utilizaba un móvil analógico y que tenía la capacidad de adaptarse a un smartphone, me frustró no encontrar en el mercado una herramienta que le permitiera comunicarse, acceder a fotos y actualizaciones de su familia, y recibir mis recomendaciones terapéuticas. Quería hacer un seguimiento de su estado de forma natural, simplemente observando su perfil y, además, poder hablar con su familia", explicaba Antonio, CEO del proyecto.