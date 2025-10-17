Un centro de mayores crea un pasaje del terror "reivindicativo" para Halloween

El próximo 31 de octubre se celebra Halloween y aunque no es una fiesta original de nuestro país, cada vez está más introducida en nuestra sociedad. Aunque para las generaciones más mayores no signifique mucho, para los más jóvenes es una fiesta que está cada vez más arraigada.

La palabra Halloween, viene de All Hallows Eve, que viene a significar Víspera de todos los santos y es que es precisamente el día que precede al 1 de noviembre, el día de todos los santos, festividad que si se celebra mucho en España.

Poco a poco esta fiesta está adquiriendo una importancia similar a la que pueda tener la Navidad o San Valentín, por lo que se empieza a celebrar de numerosas formas, en los comercios, centros escolares, culturales, etcétera. Debido a diferentes leyendas y su evolución a lo largo del tiempo esta fiesta se asoció a personajes terroríficos como Frankestein, Drácula, brujas, etcétera. Por lo que ya es costumbre que ese día la gente se disfrace de este tipo de personajes o se realicen fiestas con temática de terror.

Cada vez es más habitual que esta festividad se celebre y desde hace unos años un centro de mayores de Madrid, realiza su propio pasaje del terror por Halloween. No obstante, lo hace de una forma muy peculiar, ya que es un pasaje del terror reivindicativo, donde destacan el "terror" que dan algunas cosas de nuestra sociedad. El año pasado su temática estuvo basada en el "el terror de los precios", bajo el lema: Miedo da ir a comprar, donde los visitantes podían ver curiosos carteles donde mezclaban la sátira donde se hablaba del precio de los alimentos como cosas terroríficas. Un pasaje del terror realizado por los propios mayores.

Este año, el centro de mayores ACUMAFU, situado en el Barrio del Pilar de Madrid, organizará un nuevo pasaje del terror del 27 al 1 de noviembre 2025, con la reivindicación de lo complicado que está el tema de la vivienda: ¿Buscas piso? Miedo da buscar.

Los interesados en esta iniciativa podrán visitarlo de forma gratuita de 10 a 13 y de 16 a 20 horas, en la calle Ponferrada 14 en Madrid.