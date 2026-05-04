250 personas gallegas mayores de 65 años que emigraron podrán volver a su tierra gracias a Reencuentros con Galicia

Una iniciativa llevada a cabo por la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta propone favorecer el reencuentro de personas mayores de 65 años gallegas que tuvieron que emigrar y residen en el extranjero con su tierra de origen.

La iniciativa no es nueva ya que ya se ha llevado a cabo en otras ocasiones, en 2025 según la página web de la Xunta, fueron 200 emigrantes gallegos los que pudieron disfrutar de esta propuesta. Las personas con una edad media de 79 años residentes en Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela o Uruguay pudieron volver a Galicia. Algunos llevaban décadas sin hacerlo.

Para la edición de 2026 que se desarrollará entre el 7 y el 17 de octubre se amplían las plazas hasta 250, además de extender la opción a los residentes en otros países europeos además de América. Los beneficiarios podrán disfrutar de alojamiento en residencias de tiempo libre de la Xunta de Galicia en Panxón-Nigrán (Pontevedra) y O Carballiño (Ourense). Podrán participar en un programa de actividades socioculturales donde descubrirán la Galicia actual, su cultura y donde podrán reforzar lazos familiares y afectivos.

Para poder participar y acceder a estas ayudas para visitar Galicia se debe haber cumplido ya los 65 años (antes del 7 de octubre de 2026) ser emigrante gallego y tener también nacionalidad española además de residir en el exterior de forma permanente, al menos durante los últimos diez años.

Los beneficiarios podrán viajar con un cónyuge o familiar próximo. Las ayudas de esta iniciativa es la financiación total o parcial (dependiendo de los ingresos de la unidad familiar) del coste de viaje de ida y vuelta, de los países donde residen hasta Galicia, la estancia en las residencias.

Según señala la Xunta, del total de plazas ofertadas, 134 contarán con financiación total del desplazamiento por parte de la Xunta y 116 funcionarán bajo un sistema de copago, con aportaciones de 600 euros en el caso de residentes en América y 250 euros en el caso de residentes en Europa. Está previsto que se publiquen en el DOG el próximo 13 de mayo.

Es una bonita iniciativa para aquellas personas que se tuvieran que marchar puedan volver a reencontrarse con sus raíces.