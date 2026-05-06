El diseñador Jacquemus apareció junto a su musa en la MET gala, su abuela Liline

El pasado mes de enero el diseñador francés Simon Porte Jacquemus, fundador de la marca que lleva su mismo nombre, Jacquemus, anunció el nombramiento de una persona muy especial para él como embajadora de su marca, su abuela Liline Jacquemus. Un auténtico homenaje para una de sus personas más queridas y que ha sido una fuente de inspiración tal y como él explicaba tras su nombramiento.

Ahora nuevamente Jacquemus ha tenido un entrañable gesto con su abuela Liline y es que ha sido su acompañante durante la MET Gala de este año, ambos vestidos de blanco puro, acapararon miradas.

"Quería que nos sintiéramos como un lienzo blanco, puro y ligero, como una escultura de yeso de Alberto Giacometti, en organza blanco" destacaba el diseñador.

Su abuela cumplirá 80 años durante este 2026 y es la primera vez que viaja fuera de Europa y en un viaje tan largo, además de dar las gracias al Museo Metropolitano de Nueva York y a Anna Wintour por la invitación, el diseñador afirmaba que "La familia es donde comienza mi arte" haciendo un guiño a la temática de la gala de este año Fashion is Art (La moda es arte).

En otra publicación el diseñador aseguraba que tuvo ciertos reparos en traer a su abuela a Nueva York, sin embargo, destaca que se imaginó a sí mismo a los 80 y se dio cuenta de que uno de los mejores regalos para él sería que alguien a quién quisiera se lo llevara a cualquier sitio. "Qué honor" finalizaba.