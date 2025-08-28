¿Te agobia llevar efectivo al viajar? Trucos para guardar tu dinero con seguridad

Viajar con dinero en efectivo, tarjetas y documentos importantes siempre plantea la misma pregunta: ¿cuál es la manera más segura de protegerlos? Existen diferentes métodos para reducir riesgos: desde las clásicas cajas fuertes de los hoteles hasta aparatos diseñados específicamente para ocultar billetes y objetos de valor.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la normativa: al entrar o salir de España no hay límite para llevar efectivo; pero sí es obligatorio declarar cantidades iguales o superiores a 10.000 euros, o su equivalente en otra divisa, a fin de evitar problemas en aduanas.

Con respecto a las cajas fuertes de los hoteles, aunque son un recurso habitual, existen dudas sobre su seguridad, ya que en algunos casos pueden abrirse fácilmente con herramientas simples. Además, muchos establecimientos no se responsabilizan de los objetos que desaparecen de su interior.

Personas mayores saliendo de viaje con maletas | iStock

Frente a estas limitaciones, se recomienda actuar con discreción y no llamar la atención al guardar dinero o pertenencias de valor. Ser prudente en lugares como en coches de alquiler o en los hoteles puede marcar la diferencia. También resulta esencial revisar con frecuencia las cuentas bancarias y notificar de inmediato a la entidad financiera en caso de pérdida o robo de tarjetas. Algunos viajeros incluso optan por llevar una tarjeta falsa o caducada para entregarla en caso de atraco.

Por último, han ganado popularidad los accesorios que permiten esconder dinero de forma ingeniosa. Entre ellos destacan los cinturones con compartimentos, las muñequeras con cremallera, los bolsillos secretos, las sandalias con huecos ocultos o incluso cepillos de pelo que funcionan como pequeñas cajas fuertes. También existen botes de champú, latas y otros objetos cotidianos diseñados para pasar desapercibidos. Estas alternativas, económicas y prácticas, ofrecen un extra de seguridad para quienes desean viajar con mayor tranquilidad.

En definitiva, cualquier truco es bueno para proteger el efectivo y minmizar el peligro de robo o pérdida. Aplicarlos puede suponer la diferencia entre un gran viaje o un auténtico disgusto vacacional.