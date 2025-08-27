Una abuela se hace viral por su receta tradicional para la resaca compartida por su nieto

El tiktoker Hernán Navarro (@hernanavarrooo), ha arrasado en TikTok con un vídeo en el que aparece cocinando junto a su abuela una receta tradicional de Salamanca: la limonada o limón serrano. El plato, presentado como un remedio eficaz contra la resaca, y como una de las comidas favoritas del creador, ha conquistado a miles de usuarios y ya circula de forma masiva en la plataforma.

En la grabación, que acumula casi un millón y medio de visualizaciones, Hernán desgrana los pasos de la receta con la ayuda de su abuela. Naranjas y limones troceados, embutidos como chorizo, salchichón, lomo y jamón, además de huevos cocidos, ajo, un toque de vinagre, agua y aceite, componen esta ensalada tan típica en la zona. La mezcla sorprende a quienes no la conocen, pero en los pueblos salmantinos es un clásico tras las celebraciones.

La espontaneidad marca todo el vídeo. "Mmm, espectacular", comenta Navarro al probar el plato, mientras su abuela lo acompaña con gestos cómplices. La naturalidad de la escena, entre instrucciones de cocina y bromas familiares, ha sido clave para que el contenido conecte con el público.

El éxito ha generado cientos de comentarios en TikTok, donde algunos usuarios aseguran que van a animarse a preparar la receta y otros recuerdan que también la han probado en fiestas populares de Castilla y León. El vídeo ha despertado tanta curiosidad que muchos ya se plantean prepararlo en casa. ¿Y tú, te animarías a probarlo?