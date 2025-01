Anna Mary Robertson Moses inició su carrera en la pintura a los 70 años

Anna Mary Robertson Moses, más conocida como Grandma Moses, nació el 7 de septiembre de 1860 en Nueva York, en el seno de una familia de granjeros. Desde pequeña aprendió labores domésticas mientras sus hermanos ayudaban en la granja. A los 27 años se casó y tuvo diez hijos, de los cuales solo cinco sobrevivieron. Tras mudarse a Virginia y tiempo después regresar a Nueva York, su esposo falleció en 1927, y ella fue diagnosticada de artritis la cual fue debilitándola y obligándola a dejar una de sus pasiones, el bordado.

Tras todo esto, en vez de detenerse decidió apostar a sus 70 años por iniciar un nuevo camino en la pintura. Sin ninguna formación comenzó haciendo obras que retrataban la vida rural y familiar de la granja, representando los recuerdos de su juventud. Estas obras destacaban por la armonía presente en las figuras, influenciadas de forma inconsciente por artistas como Bruegel, y dotándolas de un enfoque que trataba de omitir la industrialización del mundo.

Su carrera dio un giro inesperado cuando el coleccionista Louis J. Caldor descubrió sus pinturas en una tienda local. Maravillado por las mismas, decidió comprarlas y exponerlas en Nueva York, dándose así su primera exposición en 1940 en la Galerie Saint-Étienne. Tras esto su arte se fue popularizando rápidamente y fue exhibido en importantes museos, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Obras como The Old Checkered House fueron valoradas en millones de dólares, y tuvo encargos importantes, como Forth of July, para el presidente Eisenhower.

Moses recibió numerosos reconocimientos, como la condecoración por el presidente Harry S. Truman. Y en 1960 el gobernador de Nueva York estableció el 7 de septiembre como el Grandma Moses Day en honor a su centésimo cumpleaños. Pese a su avanzada edad continuó pintando hasta sus 101 años, llegando a elaborar 25 obras durante ese año.

Finalmente, en 1961, con 101 años, fallecía Anna Mary Robertson Moses, dejando un legado que demuestra que no hay edad para comenzar un camino nuevo y descubrir la pasión de tu vida. La historia de Grandma Moses se ha convertido en una gran inspiración para muchos, mostrando que la perseverancia, la creatividad, la valentía y el entusiasmo te pueden llevar a cualquier lado.