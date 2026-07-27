Sanidad recomienda limitar la exposición al humo de los incendios y usar mascarillas FFP2 ante el aumento de partículas contaminantes

Ante el aumento de los grandes incendios y el incremento de la contaminación atmosférica asociada a estos episodios, el Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente la guía Recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales 2026, el primer documento específico elaborado por el departamento para abordar los riesgos sanitarios derivados de estos fenómenos. La guía centra buena parte de sus recomendaciones en los efectos del humo sobre la salud, especialmente por la presencia de partículas finas PM2, que, según explica el Ministerio, pueden presentar una toxicidad superior a la de otras fuentes de contaminación, como el tráfico rodado, debido a su composición química y a su elevado potencial oxidativo. Sanidad advierte de que pequeños incrementos en la concentración de estas partículas se asocian con un aumento de la mortalidad general del 0,7 %, porcentaje que asciende al 1,3 % cuando se trata de enfermedades respiratorias. Además, el documento señala que las partículas más pequeñas tienen capacidad para alcanzar el tejido cerebral, por lo que también pueden influir sobre el sistema nervioso.

Entre las principales recomendaciones figura permanecer en interiores con las ventanas cerradas cuando haya presencia de humo en el ambiente. Una vez dentro de la vivienda, el Ministerio aconseja evitar actividades que deterioren la calidad del aire interior, como fumar o utilizar aspiradoras, y limpiar las cenizas con paños húmedos, evitando barrer para impedir que las partículas vuelvan a quedar suspendidas en el aire. Cuando sea necesario permanecer en el exterior o exista exposición al humo, Sanidad recomienda utilizar mascarillas FFP2 o N95, ya que las mascarillas quirúrgicas, los pañuelos o las bufandas "no ofrecen una protección segura frente a las partículas del humo". La guía también recoge pautas de actuación en caso de quemaduras. Si son leves, aconseja aplicar agua fría corriente durante un periodo de entre 20 y 30 minutos. En el caso de quemaduras graves, recomienda no retirar la ropa adherida a la piel y cubrir la zona con paños limpios y secos. Asimismo, insiste en que no deben aplicarse hielo, aceites, pomadas caseras ni pasta de dientes sobre las lesiones.

Especial atención a embarazadas, niños y personas vulnerables

El Ministerio de Sanidad hace hincapié en la protección de determinados grupos de población, especialmente mujeres embarazadas, lactantes y menores Respecto al agua potable, se recomienda mantener la vigilancia ante la posible presencia de sustancias químicas o metales. Además, pide prestar especial atención a los lactantes, ya que un aumento puntual de determinados componentes, como los nitratos, requiere un seguimiento específico para garantizar que no se altere el transporte normal de oxígeno en su organismo. En el caso de la población infantil, recomienda ofrecer acompañamiento si se detectan cambios en el comportamiento o en el rendimiento escolar cuando el incendio se produzca durante el curso académico. Asimismo, aconseja buscar apoyo profesional cuando el malestar emocional persista.

Una vez extinguido el incendio, el Ministerio recomienda no ventilar viviendas ni espacios cerrados hasta que las autoridades competentes lo indiquen. También aconseja extremar las precauciones con los alimentos y envases que hayan estado expuestos al humo o a las cenizas. Los alimentos no envasados que hayan estado en contacto directo con estos elementos no deben consumirse, mientras que en el caso de latas o frascos sellados se recomienda limpiar cuidadosamente el exterior del envase con agua potable o segura antes de abrirlos. Por último, Sanidad insiste en la conveniencia de consultar habitualmente el Índice de Calidad del Aire (ICA) y las páginas web específicas de las comunidades autónomas para tomar decisiones informadas sobre la ventilación de las viviendas o la realización de actividad física al aire libre.