Qué repelente de mosquitos elegir este verano, un experto explica cuál usar según la edad y el destino

Así lo explica a EFE Salud el farmacéutico y presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Eduardo Satué, quien advierte de que el cambio climático está favoreciendo la presencia en España de especies de insectos que antes solo se encontraban en regiones tropicales.

Cómo actúan los repelentes

Aunque popularmente se conoce como repelente, estos productos no ahuyentan directamente a los insectos. Su función consiste en alterar las señales químicas que utiliza el mosquito para localizar a las personas mediante el olfato. Según el farmacéutico, cuanto más eficaces sean esas señales químicas, mayor será la capacidad del producto para evitar las picaduras. Los repelentes disponibles en el mercado se dividen en dos grandes grupos, naturales y sintéticos. Los naturales, como la citronela y el citriodiol, suelen ser mejor tolerados por la piel, aunque su eficacia es más limitada. Por el contrario, los sintéticos ofrecen una protección mayor, pero también pueden provocar con más frecuencia reacciones alérgicas.

Dentro de los naturales, la citronela es la opción más suave y puede utilizarse en bebés mayores de un año, mujeres embarazadas y personas con piel sensible. Sin embargo, su principal inconveniente es que, además de ofrecer una protección limitada frente a los mosquitos, no resulta eficaz contra otros insectos transmisores de enfermedades. El otro repelente natural es el citriodiol, considerado más potente que la citronela y también bastante tolerable, aunque no está recomendado para bebés. En adultos aconseja utilizar productos que contengan entre un 30 y un 40 % de esta sustancia, mientras que en embarazadas sería suficiente una concentración del 30 %. Las pulseras antimosquitos, que habitualmente contienen citronela, ofrecen una eficacia más reducida que otros formatos, según explica Satué. Además, su protección se limita a la zona cercana a la pulsera, por lo que no cubren todo el cuerpo.

El DEET el repelente más potente

Entre los repelentes sintéticos, el experto destaca el DEET (dietil-meta-toluamida), al que considera "el más potente de todos". Se trata, además, del compuesto recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para viajar a zonas tropicales, ya que protege no solo frente a mosquitos, sino también frente a pulgas, chinches y garrapatas. Para zonas urbanas o lugares con menor riesgo de transmisión de enfermedades, recomienda concentraciones de entre el 10 y el 35 %. En cambio, para excursiones por zonas húmedas, marismas, áreas con abundantes insectos o destinos tropicales, aconseja productos con concentraciones de entre el 40 y el 50 %. Además del DEET, existen otros dos repelentes sintéticos, la icaridina y el IR3535.

La icaridina ofrece una buena tolerancia y también protege frente a moscas y garrapatas, aunque es menos potente que el DEET. Puede utilizarse en niños de entre dos y doce años en concentraciones de entre el 10 y el 20 %. Por su parte, el IR3535 se sitúa, según el experto, en un punto intermedio entre ambos productos. Destaca por su elevada tolerancia y puede emplearse en menores a partir de los dos años con concentraciones del 20 %. El especialista recuerda que el repelente puede utilizarse junto con el protector solar, aunque es importante respetar el orden de aplicación. Primero debe extenderse la crema solar y esperar aproximadamente diez minutos hasta que se absorba. Solo después debe aplicarse el repelente.