Un análisis de sangre permite estimar el riesgo de padecer Alzheimer diez años antes de los primeros síntomas

La investigación contra el Alzheimer ha alcanzado un hito clave hacia el diagnóstico precoz. Un equipo de expertos del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN) y la Fundación Reina Sofía ha demostrado que un sencillo análisis de sangre permite estimar el riesgo de desarrollar síntomas clínicos de esta patología en personas sanas hasta con una década de antelación.

El trabajo, publicado en Alzheimer's & Dementia —la revista oficial de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos—, ha sido liderado por el doctor Jesús Silva Rodríguez, coordinador de la Plataforma de Neuroimagen. La clave de esta investigación radica en la determinación en plasma del biomarcador %p-tau217, el cual ofrece una estimación de la probabilidad de evolución clínica a largo plazo en mayores sin deterioro cognitivo previo.

Un valor predictivo clave para descartar la enfermedad

El punto fuerte del hallazgo reside en el alto valor predictivo negativo de los biomarcadores plasmáticos. Según explica el doctor Silva Rodríguez, un resultado negativo en la prueba permite asegurar con más de un 90 % de fiabilidad que la persona no manifestará síntomas durante los diez años siguientes. Esta alta precisión abre la puerta a optimizar los recursos sanitarios, dirigiendo el seguimiento constante exclusivamente hacia las personas de alto riesgo.

Para validar el biomarcador, el estudio realizó un seguimiento a casi 1.000 personas sin deterioro cognitivo en el área de Madrid. Los participantes fueron evaluados anualmente en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía a lo largo de un período de hasta 12 años, confirmando que se trata de un avance sustancial para la incorporación de analíticas de sangre en la práctica clínica diaria.

Hacia una era de prevención y tratamientos tempranos

Este avance representa un cambio de paradigma en la neurología actual. Como señala el director científico de la Fundación CIEN y autor senior del trabajo, el doctor Pascual Sánchez-Juan, la prueba no busca predecir de forma determinista el futuro exacto del paciente, sino identificar con gran fiabilidad a quienes tienen un riesgo muy bajo y seleccionar a los candidatos ideales para estudios de prevención o seguimientos estrechos.

Los autores coinciden en que contar con una herramienta mínimamente invasiva y accesible facilitará la selección de participantes en ensayos clínicos. Asimismo, la detección precoz permitirá aplicar tratamientos modificadores de la enfermedad en las fases iniciales, que es justamente el momento en el que estas terapias pueden ofrecer el mayor beneficio para los pacientes.