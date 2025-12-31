Sanidad 2026: de blindar y universalizar la sanidad pública a cercar al tabaco y alcohol

El Ministerio de Sanidad arranca 2026 con numerosos proyectos sobre la mesa, algunos de ellos ya en trámite parlamentario, como la ley que devolverá la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) o la que blindará la gestión pública de la sanidad, y otros que deben aún empezarlo, como la normativa antitabaco.

Los hay algo menos avanzados que tienen que pasar su primera vuelta por el Consejo de Ministros, como la ley de gestión pública y de integridad del SNS, que el Ministerio quiere acelerar tras el escándalo del Hospital de Torrejón (Madrid).

O también la reforma del estatuto marco, que, tras varios desencuentros con los sindicatos del ámbito de negociación, parece que avanza a buen ritmo, y ambas partes vaticinan un acuerdo pronto, no así las organizaciones sindicales médicas, que auguran un comienzo de año marcado por protestas para reivindicar una regulación específica.

También están los proyectos aprobados que solo tienen que arrancar, como la Agencia Española de Salud Pública (Aesap), inmersa en la selección de sede.

Sanidad pública, universal, cohesionada y equitativa

Una de las grandes apuestas del departamento de Mónica García es acorazar la sanidad pública, devolverle la universalidad que perdió en 2012 y hacerla más equitativa. Para ello, ha promovido varias iniciativas legislativas:

- La Comisión de Sanidad del Congreso debate, por el procedimiento de urgencia y con competencia legislativa plena, la ley de universalidad, que desde su llegada a la Cámara en mayo de 2024, acumula 57 ampliaciones de enmiendas.

Su objetivo es blindar los copagos y restituir el derecho a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que vayan a residir en España aunque estén en situación irregular, a los españoles que vivan fuera y a los extranjeros que llegan por reagrupación familiar.

Paralelamente, Sanidad elaboró un real decreto, que acabó la fase de consulta pública en octubre, para eliminar todas las trabas administrativas que siguen afectando a algunos colectivos, especialmente a migrantes, para acceder al sistema sanitario.

- Ley de equidad y cohesión del SNS. Aprobado por el Gobierno en junio de 2024, este proyecto, también tramitado por urgencia, se encuentra en fase de enmiendas, que se ha ampliado casi 60 veces.

Pretende proteger la gestión pública de los servicios sanitarios y eliminar los copagos, por ejemplo, en el transporte sanitario no urgente o productos ortoprotésicos.

- Más incipiente está la ley de gestión pública y de integridad del SNS, con la que tratará de limitar el alcance de los conciertos derogando la normativa que abrió la puerta a los grandes grupos privados en los centros públicos, la 15/97. Sanidad prevé llevarlo al Consejo de Ministros este enero.

Cerco al alcohol y el tabaco

Otras normativas tienen que ver con la protección y prevención de la salud, y con este fin, Sanidad ha declarado la guerra principalmente a dos sustancias:

Al tabaco: la reforma de la ley actual superó la primera vuelta en septiembre y actualmente está recopilando los informes preceptivos de otros organismos como el Consejo de Estado o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De salir adelante, equiparará los vapeadores al tabaco convencional y ampliará los lugares donde no se podrá consumir ninguno de ellos a las terrazas de hostelería, marquesinas de transporte público o campus universitarios, entre otros espacios.

Al alcohol, con una ley que aspira a frenar su consumo en menores. La Comisión de Sanidad la debate desde marzo, pero no por el procedimiento de urgencia.

La propuesta del Ministerio prohíbe no sólo la venta, que ya estaba vetada, sino el consumo entre menores. También impide beber en lugares mayoritariamente frecuentados por ellos o publicitar bebidas y patrocinar marcas en la vía pública a menos de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques o lugares de ocio infantil, entre otras muchas medidas.

Revolución de la política farmacéutica

Sanidad ha emprendido una profunda transformación de la normativa farmacéutica para adaptarse a la nueva estrategia europea y para dar respuesta a las necesidades internas. En diciembre de 2024, inauguró la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, que fomenta la inversión en I+D, asegura la autonomía estratégica para evitar dependencias de terceros países y potencia el uso de genéricos y biosimilares.

- El pilar fundamental de esta política es la ley del medicamento, que mejorará el acceso con un nuevo sistema de precios, el impulso a los genéricos y biosimilares y otras medidas como la prescripción enfermera y fisioterapeuta, la receta por principio activo o la sustitución farmacéutica.

- Asimismo, Sanidad ultima el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que reducirá por debajo de 180 días el tiempo que transcurre desde que un fármaco se aprueba en Europa hasta que España decide sobre su precio y financiación.