Un respiro para los que cuidan: El programa de un hospital de Córdoba que facilita la vida a los cuidadores

El Hospital San juan de Dios de Córdoba ha puesto en marcha un proyecto llamado Respiro Familiar con la intención de ayudar a los que normalmente cuidan a sus familiares ya sean personas mayores o personas dependientes, a tomar un descanso.

El Programa de Respiro Familiar que este verano cumple su tercera edición ofrece alojamiento de forma temporal y gratuita a personas que se encuentran en una situación vulnerable gestionado todo ello por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, los Servicios Sociales y otras entidades.

El objetivo de esta iniciativa es que aquellas personas que cuidan de un familiar o persona dependiente y se encuentran en una situación complicada económicamente puedan tener unos días de descanso o realizar otras actividades que no sea la de cuidar a ese familiar. Un paréntesis en el cuidado, que de otra forma no podía tener.

El hospital acoge a 8 personas durante 20 días del mes de agosto donde están completamente atendidas y supervisadas por el personal del centro. Esta pensado para personas mayores de 65 años con limitaciones económicas y que a su vez las personas tengan una alta necesidad de cuidados pero sin que estas enfermedades sean graves y requieran tratamiento médico o trastornos complicados de conducta.