CUIDADOS
Un respiro para los que cuidan: El programa de un hospital de Córdoba que facilita la vida a los cuidadores
Ser cuidador de una persona mayor o dependiente puede ser realmente desgastante, ahora una pequeña iniciativa de un hospital de Córdoba permite que aquellos cuidadores que siempre están 24 horas, siete días a la semana con sus familiares puedan tomar un pequeño descanso. Te contamos en qué consiste.
El Hospital San juan de Dios de Córdoba ha puesto en marcha un proyecto llamado Respiro Familiar con la intención de ayudar a los que normalmente cuidan a sus familiares ya sean personas mayores o personas dependientes, a tomar un descanso.
El Programa de Respiro Familiar que este verano cumple su tercera edición ofrece alojamiento de forma temporal y gratuita a personas que se encuentran en una situación vulnerable gestionado todo ello por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, los Servicios Sociales y otras entidades.
El objetivo de esta iniciativa es que aquellas personas que cuidan de un familiar o persona dependiente y se encuentran en una situación complicada económicamente puedan tener unos días de descanso o realizar otras actividades que no sea la de cuidar a ese familiar. Un paréntesis en el cuidado, que de otra forma no podía tener.
El hospital acoge a 8 personas durante 20 días del mes de agosto donde están completamente atendidas y supervisadas por el personal del centro. Esta pensado para personas mayores de 65 años con limitaciones económicas y que a su vez las personas tengan una alta necesidad de cuidados pero sin que estas enfermedades sean graves y requieran tratamiento médico o trastornos complicados de conducta.
