Acostarse cada día a una hora diferente se asocia con un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares

Dormir ocho horas cada noche es una de las recomendaciones habituales para cuidar la salud, pero la cantidad de horas no es el único factor que influye en el descanso. La regularidad de los horarios para acostarse y levantarse también podría desempeñar un papel importante en la salud cardiovascular, según una nueva investigación de la Universidad de Harvard.

El estudio, presentado en las Sesiones Científicas 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón, analizó los hábitos de sueño de más de 10.000 adultos durante un periodo aproximado de seis meses. Los resultados relacionan las variaciones en los horarios de descanso con un mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos, incluidos infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

La irregularidad del sueño y sus efectos sobre el corazón

La investigación, de carácter preliminar e independiente, señala que las personas con horarios de sueño más irregulares presentaban entre un 20 % y un 23 % más de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves.

Los investigadores también observaron que cada aumento de 29 minutos en la variación de la duración del sueño de una noche a otra se asociaba con un incremento del 24% en el riesgo cardiovascular combinado. La relación alcanzaba el 29% en el caso de las enfermedades del músculo cardíaco que dificultan el bombeo de sangre y el 20% en el riesgo de insuficiencia cardíaca.

El análisis encontró otras asociaciones. Las personas que completaban un mayor número de ciclos de sueño cada noche presentaban un 28% menos de riesgo de sufrir arritmia auricular, un tipo frecuente de alteración del ritmo cardíaco. En cambio, un ciclo de sueño inusualmente largo se relacionaba con un 55% más de riesgo de infarto o accidente cerebrovascular.

"Si bien solemos centrarnos en dormir ocho horas completas cada noche, tener un horario de sueño regular (horas para acostarse, horas para levantarse y duración del sueño consistentes noche tras noche) es una medida práctica y viable que cualquiera puede tomar y que puede ayudar a proteger su corazón y sus vasos sanguíneos", explica el investigador principal, Nguyen Minh Tuan Viet, neurocientífico e investigador postdoctoral en el Boston Children's Hospital y la Facultad de Medicina de Harvard.

Los fines de semana también pueden alterar el descanso

Viet apunta a los cambios de rutina durante los fines de semana y al trabajo por turnos como algunas de las circunstancias que pueden explicar la irregularidad del sueño. Acostarse más tarde los viernes, por ejemplo, puede modificar los horarios habituales de descanso.

"Esto puede ser perjudicial para la salud cardiovascular", advierte el investigador, que distingue entre aquellos aspectos del sueño que no siempre se pueden controlar y la regularidad de los horarios. Mantener una hora similar para acostarse y levantarse cada día es, según explica, una medida que algunas personas sí pueden incorporar a su rutina.

Los investigadores piden interpretar los resultados con cautela

Pese a los datos obtenidos, los expertos advierten de que todavía no se puede establecer una relación causal entre la irregularidad del sueño y las enfermedades cardiovasculares.

Marie-Pierre St-Onge, experta voluntaria de la Asociación Estadounidense del Corazón que no participó en la investigación, considera que el trabajo aporta información sobre otro aspecto del descanso que conviene tener en cuenta para cuidar el corazón.

Sin embargo, recuerda que, a diferencia de lo que ocurre con la falta de sueño, sobre la que existen años de investigaciones que demuestran sus efectos en los factores de riesgo cardiovascular, todavía faltan datos que respalden un impacto causal e independiente de la regularidad del sueño en las enfermedades cardíacas.

Por ello, considera necesario seguir investigando para conocer mejor esta relación y determinar si se pueden establecer recomendaciones sobre la regularidad de los horarios similares a las que ya existen sobre la duración del descanso.