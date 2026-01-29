La dieta mediterránea se asocia a un menor deterioro cognitivo

Una investigación en la que participa la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) asocia la dieta mediterránea a una microbiota intestinal más saludable y a un deterioro cognitivo más lento en personas mayores con sobrepeso u obesidad y con síndrome metabólico.

Según los investigadores, seguir un patrón de dieta mediterránea beneficia al corazón y al metabolismo. Además, en los últimos años se han encontrado cada vez más evidencias de que también podría ayudar a preservar la función cognitiva a medida que avanza el envejecimiento, ha informado este jueves la UMH en un comunicado.

La función cognitiva incluye capacidades como la memoria, la atención, el aprendizaje, el lenguaje o la toma de decisiones, esenciales para mantener la autonomía en la vida cotidiana.

Con el paso de los años, estas capacidades pueden deteriorarse de manera progresiva, un proceso que, en algunas personas, se acelera y puede desembocar en problemas más graves, como la demencia.

Comprender qué factores del estilo de vida pueden ayudar a frenar ese declive es una de las grandes preguntas actuales en la investigación sobre envejecimiento saludable.

En este trabajo, el equipo se propuso determinar si la dieta mediterránea deja una huella reconocible en la microbiota intestinal y si, a su vez, la salud microbiana se asocia con una evolución cognitiva más favorable, según la nota de prensa de la UMH.

Para responder a esta pregunta, el estudio ha seguido durante seis años a 746 personas de ambos sexos, con una media de 65 años y un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como la diabetes. Todas ellas formaban parte del Estudio PREDIMED-PLUS, una de las mayores cohortes de intervención nutricional en España.

Los resultados indican que las personas que seguían con mayor fidelidad una dieta mediterránea presentaban una microbiota intestinal más favorable y una evolución cognitiva más positiva a lo largo del tiempo.

'Huella microbiana' de la dieta mediterránea y el 'eje intestino-cerebro'

Uno de los aspectos más innovadores del trabajo es la identificación de una huella microbiana propia de la dieta mediterránea.

Los datos sobre los hábitos alimentarios de las personas participantes, combinados con el análisis de su microbiota intestinal, les han permitido dar con una nueva manera de monitorizar la salud.

Este biomarcador se basa en la presencia y la abundancia de determinadas bacterias intestinales asociadas a la dieta mediterránea.

Los biomarcadores o marcadores biológicos son señales medibles que indican un proceso normal o patológico y ayudan a detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas, a seguir su evolución o a evaluar la eficacia de un tratamiento.

Según los autores, esta firma microbiana se asocia con un deterioro cognitivo más lento, lo que aporta nuevas pistas sobre los mecanismos biológicos que explican los beneficios de la dieta mediterránea para el cerebro.

La microbiota intestinal está formada por billones de bacterias que intervienen en procesos clave como la digestión, la inmunidad o la producción de sustancias que influyen en el funcionamiento del organismo.

En los últimos años, la investigación ha puesto de manifiesto la existencia del llamado ‘eje intestino-cerebro’, un sistema de comunicación bidireccional mediante el cual los microorganismos intestinales pueden producir compuestos que llegan al cerebro y afectan su funcionamiento.