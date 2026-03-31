Un nuevo tratamiento logra revertir el deterioro cognitivo en ratones con Alzheimer

Un nuevo tratamiento podría cambiar radicalmente el tratamiento del Alzheimer. Investigadores han desarrollado un compuesto experimental capaz de revertir el deterioro cognitivo en modelos animales, según un estudio reciente.

A diferencia de los tratamientos actuales, que se centran en eliminar las placas de proteína beta-amiloide asociadas a la enfermedad, esta nueva estrategia actúa sobre un nivel más profundo: la regulación de los genes en las neuronas. El compuesto, denominado FLAV-27, modifica el llamado 'epigenoma', es decir, los mecanismos que controlan qué genes se activan o desactivan en el cerebro.

Los resultados en ratones han sido especialmente prometedores. El tratamiento no solo redujo los marcadores típicos del Alzheimer, como las proteínas beta-amiloide y tau, sino que también logró restaurar funciones cognitivas, comportamientos sociales y conexiones neuronales.

Este avance representa un cambio de paradigma. Durante años, la investigación se ha centrado en combatir los síntomas visibles de la enfermedad, pero muchos científicos creen ahora que estos pueden ser consecuencias y no la causa principal. El nuevo enfoque epigenético busca actuar sobre los procesos biológicos que desencadenan múltiples aspectos del Alzheimer al mismo tiempo.

A pesar de la buena respuesta, los expertos advierten que se trata de una fase temprana de investigación. Los resultados se han obtenido únicamente en animales, por lo que será necesario realizar ensayos clínicos en humanos para confirmar su eficacia y seguridad.

Si estos hallazgos se replican en personas, podrían abrir la puerta a tratamientos capaces no solo de frenar, sino incluso de revertir el deterioro cognitivo, algo que hasta ahora se consideraba prácticamente imposible en el Alzheimer.