La menopausia a una edad temprana puede agravar el deterioro cognitivo

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tohoku y del Instituto Metropolitano de Ciencias Médicas de Tokio (Japón) ha descubierto que las mujeres que entran en la menopausia antes de los 40 años tienen peores resultados cognitivos que las que lo hacen después de los 50.

Los investigadores, que han publicado estos resultados en Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, decidieron investigar este vínculo porque la demencia afecta desproporcionadamente a las mujeres en todo el mundo, lo que sugiere que la demencia puede tener factores de riesgo específicos de las mujeres.

Además, la menopausia precoz se asocia a un mayor riesgo de depresión en etapas posteriores de la vida, que es un conocido factor de riesgo de demencia. Sin embargo, son escasas las pruebas directas del impacto de la menopausia precoz en las trayectorias relacionadas con la edad de los síntomas depresivos y la función cognitiva.

En el estudio participaron 4.726 mujeres y 4.286 hombres a los que se evaluaron medidas de funcionamiento cognitivo como la orientación, el recuerdo inmediato y diferido y la fluidez verbal. El equipo analizó la asociación entre el sexo y la edad en la menopausia, y el funcionamiento cognitivo dos años después, tras ajustar los factores de riesgo modificables de base para la demencia.

"Cuando buscamos asociaciones, queremos descartar tantos otros factores de riesgo modificables de demencia como sea posible", ha explicado el autor principal, Miharu Nakanishi.

"Dado que la menopausia precoz aumenta el riesgo de depresión, que a su vez aumenta el riesgo de demencia, tuvimos que controlar este factor para determinar si la menopausia precoz en sí misma era un factor de riesgo directo", ha agregado.

Tras controlar las medidas de resultado basales y otras covariables, la menopausia antes de los 40 años, en comparación con la de los 50 años, se asoció significativamente con una peor orientación en el seguimiento a 2 años, así como con el recuerdo inmediato y diferido. La función cognitiva en las mujeres que entraron en la menopausia a los 50 años fue en realidad mejor que la del grupo de comparación de hombres. La terapia hormonal sustitutiva (THS) (un tratamiento para minimizar los síntomas de la menopausia) no se asoció con la función cognitiva.

Los resultados implican que las mujeres que experimentan una menopausia precoz pueden constituir un grupo de alto riesgo específico por sexo para el deterioro cognitivo. No obstante, los científicos señalan que es necesario seguir investigando para dilucidar los mecanismos subyacentes de la relación entre los niveles de hormonas femeninas y la función cognitiva.

"Comprender esta relación en profundidad podría ayudarnos a diseñar tratamientos que retrasen la aparición de la demencia en pacientes de riesgo", ha finalizado Nakanishi.