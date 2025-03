Nina: "La menopausia es un tsunami emocional precioso que te obliga a cuidarte"

La cantante y actriz Nina, que ha escrito un libro sobre su experiencia con el climaterio tras sufrir una menopausia abrupta cuando tenía 44 años por una cirugía, defiende que para ella este momento de la vida ha sido "un tsunami emocional precioso" que obliga a las mujeres a priorizarse y cuidarse de una vez.

En una entrevista con EFE, Nina ha reconocido que su entrada a la menopausia, sin pasar por la perimenopausia previa, fue todo un "golpe" que afectó incluso a su bien más preciado, su voz, y que también le llevó un día, de repente, a mirarse en el espejo y preguntarse: "¿Pero tú, quién eres?".

"Si no pasas por una cirugía como la mía, lo habitual es pasar por unos años previos en los que vas sintiendo sofocos, niebla mental, insomnio y vas viendo señales de envejecimiento poco a poco. Pero yo los vi todos de golpe. Me desperté un día y había cambiado drásticamente. No me reconocía", rememora.

Pese a que dice que fue una "sacudida muy bestia", Nina, con décadas de espectáculos en vivo y televisión a las espaldas, desde Operación Triunfo a Mamma Mia, señala que tirando de la disciplina de cuidados a la que está acostumbrada por su profesión aprendió a cuidarse e ir recomponiéndose.

"Y lo cierto es que ahora, años después, ya no solo es que me sienta mejor, sino que me veo mejor", ha dicho.

De hecho, revela que la idea no fue suya, sino de la editorial, que le encargó escribir un libro, Menopausia. Los mejores años de tu vida (Destino en castellano y Columna en catalán), y explicar "cómo había llegado a los 58 de esa manera tan estupenda".

La cantante decidió aceptar, pese a no considerarse "ejemplo de nada", porque el encargo le pareció "una posibilidad de hablar de un tema importante" como los autocuidados a los que por su oficio ya llevaba tiempo dedicando espacio en su vida.

"Mujer, si estás a punto de la menopausia, haz ejercicio"

Nina, deportista nata, amante del yoga y el pilates, explica que uno de los "mensajes de fondo del libro" pasa por decir a las mujeres que se acercan a esta etapa que se muevan, que hagan ejercicio.

La artista catalana, que ha rodado Mariliendre con los Javis, defiende que es importante dejar de relacionar la menopausia únicamente con la flacidez o el envejecimiento.

Así, como dice el subtítulo del libro, afirma rotunda que "con la menopausia llegan los mejores años de la vida". "Lo creo de verdad, y no es un tópico. La menopausia es una sacudida para lo malo pero también para lo bueno, que es que te obliga a tomar conciencia de lo que realmente es lo más importante, que es cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo".

En ese sentido, destaca que la menopausia "es un aviso para navegantes de que sí o sí debes poner atención a tu cuerpo, que irá en lógico declive con la edad".

"La fama y la presión estética no ayudan"

Reconoce que la "fama" y estar en el foco público no siempre ayudan a superar la presión estética a ninguna edad, tampoco la menopausia, si bien da las gracias por haber tenido herramientas para "quitar importancia a lo que no es importante" en la vida.

En el libro, que empieza con Nina preguntándole a su madre cómo atravesó ella esa etapa, se recogen testimonios de mujeres de todas las edades que explican o bien su experiencia con el climaterio o sus expectativas sobre cómo será.

"Es increíble, pero muchas mujeres han llegado durante generaciones a la menopausia a ciegas, sin información, es una de las conclusiones a las que he llegado", ha señalado la autora, quien pide más investigación y también más escucha en la consulta del médico de cabecera y de ginecólogo.

Por todo ello, Nina llama a la sociedad a seguir sacudiéndose el tabú de la menopausia y abrazar con naturalidad esta etapa imprescindible de la vida de las mujeres.