Identifican una diana terapéutica para prevenir trombos con menor riesgo de hemorragia

El estudio demuestra por primera vez que la proteína LRP5, conocida hasta ahora por su papel en la vía de señalización WNT, participa directamente en la agregación de las plaquetas y en la formación de trombos arteriales. "Hemos observado que tanto la eliminación genética de LRP5 como su inhibición farmacológica reducen de forma muy significativa la activación de las plaquetas y la formación de trombos en modelos preclínicos, pero con un impacto hemorrágico mucho menor que el de antiagregantes clásicos como la aspirina o el clopidogrel", explica la investigadora del grupo Maria Borrell-Pages.

Los investigadores combinaron modelos murinos deficientes en esta proteína con experimentos en sangre y plaquetas humanas. Los análisis mostraron que la ausencia de LRP5 reduce de forma significativa la capacidad de las plaquetas para adherirse al colágeno y agregarse tras la estimulación con ADP y colágeno, dos de los principales mecanismos implicados en la formación del trombo.

21 minutos frente a más de media hora sin bloqueo arterial

Los resultados de los experimentos con modelos de trombosis arterial son especialmente reveladores. Mientras que los animales normales desarrollaban una oclusión completa de la arteria carótida en aproximadamente 21 minutos, los ratones deficientes en LRP5 no llegaron a bloquear totalmente el vaso durante los 30 minutos que duró el experimento.

Borrell-Pages explica que LRP5 participa en mecanismos centrales de activación y comunicación entre plaquetas, y que su inhibición altera procesos clave necesarios para estabilizar y amplificar la formación del trombo. Los experimentos realizados con sangre humana mostraron resultados similares: la inhibición farmacológica de LRP5 redujo tanto la agregación plaquetaria como la formación de trombos bajo condiciones de flujo elevado, reproduciendo el comportamiento observado en los modelos animales.

Todavía en fase preclínica

Los autores subrayan que el trabajo se encuentra todavía en una fase preclínica y que será necesario seguir investigando antes de poder trasladar estos hallazgos a la práctica clínica. Aun así, el hallazgo abre una vía prometedora para el desarrollo de fármacos antitrombóticos que protejan frente a la formación de coágulos sin elevar de forma tan significativa el riesgo de sangrado, uno de los principales efectos secundarios de los tratamientos actuales.