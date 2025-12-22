Este es uno de los mejores vegetales para proteger la vista, el cerebro y el corazón

La espinaca es uno de los alimentos que concentra una mayor cantidad de nutrientes, esencial para una dieta saludable. Se trata de un alimento que destaca por su color intenso y sabor suave que aporta múltiples beneficios.

Según Cleveland Clinic, este vegetal contiene luteína y zeaxantina, pigmentos naturales esenciales para proteger los ojos de la luz solar y de la luz azul. Esto ayuda también a prevenir las cataratas. Las espinacas son una gran fuente de vitamina A, importante para mantener una buena salud ocular.

También es rica en nitratos, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de sangre y mantener una buena salud cardiovascular. Su aporte de magnesio, folato y potasio ayuda al mantenimiento del ritmo cardíaco y la vitamina K es esencial para reducir la acumulación de calcio en las arterias y prevenir así las enfermedades cardíacas.

Las espinacas también ofrecen un gran aporte de antioxidantes, flavonoides y fitoquímicos, que ayudan a proteger contra el estrés. La vitamina C, clorofila, betacaroteno y ácido alfa-lipoico que también contienen, contribuyen además a reducir la inflamación crónica y prevenir así diabetes, artritis o envejecimiento prematuro.

La fibra de la espinaca es clave para un sistema digestivo saludable, pues actúa como prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas del intestino y equilibrando el microbioma.

La espinaca también contribuye a una buena salud del cerebro. Algunas verduras de hoja verde ayudan a ralentizar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y también proteger contra la neuroinflamación. Al consumir espinacas, el riesgo de padecer enfermedades como alzhéimer se vería reducido.

Este vegetal no tiene grasas ni colesterol y destaca por su bajo aporte calórico, pero la fibra que contiene genera una sensación de saciedad. Su gran lista de beneficios y su versatilidad a la hora de cocinarla convierte a la espinaca en la mejor opción para cuidarse.