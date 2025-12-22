¿LO SABÍAS?
Este es uno de los mejores vegetales para proteger la vista, el cerebro y el corazón
Este vegetal de hoja verde aporta gran cantidades de nutrientes que ayudan a mantener un estilo de vida saludable, protegiendo la vista, el cerebro y el corazón.
La espinaca es uno de los alimentos que concentra una mayor cantidad de nutrientes, esencial para una dieta saludable. Se trata de un alimento que destaca por su color intenso y sabor suave que aporta múltiples beneficios.
Según Cleveland Clinic, este vegetal contiene luteína y zeaxantina, pigmentos naturales esenciales para proteger los ojos de la luz solar y de la luz azul. Esto ayuda también a prevenir las cataratas. Las espinacas son una gran fuente de vitamina A, importante para mantener una buena salud ocular.
También es rica en nitratos, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos para mejorar el flujo de sangre y mantener una buena salud cardiovascular. Su aporte de magnesio, folato y potasio ayuda al mantenimiento del ritmo cardíaco y la vitamina K es esencial para reducir la acumulación de calcio en las arterias y prevenir así las enfermedades cardíacas.
Las espinacas también ofrecen un gran aporte de antioxidantes, flavonoides y fitoquímicos, que ayudan a proteger contra el estrés. La vitamina C, clorofila, betacaroteno y ácido alfa-lipoico que también contienen, contribuyen además a reducir la inflamación crónica y prevenir así diabetes, artritis o envejecimiento prematuro.
La fibra de la espinaca es clave para un sistema digestivo saludable, pues actúa como prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas del intestino y equilibrando el microbioma.
La espinaca también contribuye a una buena salud del cerebro. Algunas verduras de hoja verde ayudan a ralentizar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y también proteger contra la neuroinflamación. Al consumir espinacas, el riesgo de padecer enfermedades como alzhéimer se vería reducido.
Este vegetal no tiene grasas ni colesterol y destaca por su bajo aporte calórico, pero la fibra que contiene genera una sensación de saciedad. Su gran lista de beneficios y su versatilidad a la hora de cocinarla convierte a la espinaca en la mejor opción para cuidarse.
