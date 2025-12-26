Las 5 preguntas que revelan si estás envejeciendo bien

Gracias al avance científico y tecnológico los cuidados en la salud han mejorado mucho a lo largo de los años, esto ha permitido que también seamos mucho más longevos. España es uno de los países con mayor esperanza de vida, ya que de media se suele vivir entorno a los 84 años.

Con esta perspectiva de poder disfrutar de una vida más larga, la esperanza de muchos es poder envejecer lo mejor posible. Según investigadores esto se consigue gracias a una mezcla entre lo físico, lo mental y los factores sociales.

Los expertos creen que hay cinco pilares fundamentales para saber si estamos envejeciendo bien. Estos son la nutrición, la hidratación, el ejercicio físico, el entorno social y la estimulación cognitiva.

1- ¿Estoy comiendo bien?

Mantener una alimentación variada de fruta y verdura, tomar suficiente proteína y fibra y reducir la sal. Conseguirá que nos sintamos fuertes y activos. Dormir adecuadamente y no fumar y beber ayudan a mantenernos más saludables.

2- ¿Estoy suficientemente hidratado?

No mantener una buena hidratación puede afectar a nuestro metabolismo, crear un mal funcionamiento en nuestros riñones e hígado e incluso en nuestro sistema nervioso y muscular. Lo que finalmente puede afectar a nuestra movilidad.

3- ¿Hago suficiente ejercicio?

Con la edad parece que cuesta más realizar ejercicios, sin embargo, sigue siendo muy importante mantener el cuerpo en movimiento. No es necesario que sean ejercicios difíciles que conlleven un gran desgaste, a veces con movernos y andar lo suficiente para que mover nuestro sistema circulatorio es suficiente. No obstante, tampoco hay que olvidar los ejercicios de fuerza para seguir manteniendo nuestra musculatura lo más óptima posible.

4- ¿Conecto con mi entorno social?

En numerosas ocasiones hemos hablado de la importancia del entorno social, los humanos somos seres sociables, necesitamos conectar con nuestros familiares y amigos. No hacerlo puede llevarnos a un aislamiento, a una sensación de soledad y también a una depresión. Esta demostrado que la salud emocional también puede afectar negativamente a la salud física.

5- ¿Sigo estimulando mi cerebro?

Al igual que cuidamos nuestro cuerpo con el ejercicio también es importante seguir estimulando nuestro cerebro. Es importante seguir manteniendo su plasticidad y su capacidad, para ello leer, tocar algún instrumento, aprender un nuevo lenguaje o ejercitar la memoria son esenciales para un envejecimiento saludable.