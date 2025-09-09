La gripe es más peligrosa para las personas mayores por esta razón

La gripe es uno de los virus estacionales más comunes durante el invierno y aunque hay una vacuna para paliar sus síntomas sigue siendo una de las infecciones respiratorias más peligrosas a nivel mundial, siendo especialmente grave para población con sistemas inmunológicos más debilitados como suelen ser las personas mayores, los niños pequeños o las mujeres embarazadas.

A partir de octubre comenzará la campaña de vacunación en las diferentes comunidades autónomas de España y se vuelve a recordar sobre todo a la población más mayor la importancia de la vacunación. Recientemente unos científicos de la Universidad de Nottingham en Reino Unido han señalado en un estudio por qué razón las personas mayores son más vulnerables a sufrir una gripe de forma grave.

Persona mayor con gripe | Pexels

El estudio publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) destaca que las personas mayores producen una proteína llamada apoplipoproteína D (ApoD) que afecta al metabolismo lipídico y la inflamación en mayor medida que a las personas más jóvenes. Por este motivo, la capacidad para resistir a la infección por parte de los adultos mayores es menor, lo que puede derivar a que se agrave la enfermedad una vez se tiene la infección.

Al parecer según los investigadores una producción elevada de la proteína ApoD y una edad envejecida del pulmón hace que el daño que se provoca en este en el tejido extenso del órgano, debilita la respuesta inmunitaria cuando se contagia con el virus de la Influenza.

Los expertos creen que inhibiendo la proteína ApoD se podría atenuar la gravedad de la enfermedad lo que reduciría su mortalidad asociada a las personas mayores.