El secreto celular de María Branyas: la ciencia descubre por qué sus células funcionaban como si tuviera 25 años menos

La investigación exhaustiva dirigida por el profesor Manel Esteller, director del Grupo de Epigenética del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau, expone que Branyas presentaba una dualidad biológica única en el mundo: combinaba signos propios de una edad extremadamente avanzada con características de permanencia de juventud. Los minuciosos estudios realizados sobre su sangre periférica, saliva y orina demostraron que sus mitocondrias, los orgánulos celulares encargados de producir la energía vital, funcionaban con el rendimiento típico de una persona adolescente.

Este excepcional perfil cardiolipídico y metabólico le otorgó una ventaja biológica decisiva para mantenerse prácticamente invulnerable frente a patologías graves y altamente prevalentes como el cáncer, el alzhéimer y las enfermedades cardiovasculares, que suelen transmitir una fuerte carga de predisposición genética. Los expertos coinciden en que llegar a edades tan extremas no es fruto exclusivo del azar genético, sino de una maquinaria celular que conserva un funcionamiento intrínsecamente joven.

Epigenética, hábitos de vida saludables y la formación de un microbioma antiinflamatorio

Aunque la propia supercentenaria bromeaba públicamente atribuyendo su asombrosa longevidad a consumir tres yogures al día, los investigadores señalan que el éxito residió en una compleja combinación de una buena herencia genética inicial y, sobre todo, de una epigenética altamente favorecida por sus decisiones diarias. Branyas se mantuvo de forma estricta y radicalmente alejada de los tóxicos más habituales, como el alcohol y el tabaco.

Asimismo, complementó esta abstinencia con la práctica de ejercicio físico moderado y una alimentación sumamente equilibrada basada en alimentos fermentados y aceite de oliva virgen extra. Toda esta sinergia de factores propició la creación de un microbioma fuertemente antiinflamatorio, un rasgo biológico típicamente asociado a personas de edades mucho más tempranas y que actúa como un escudo protector contra el desgaste sistémico.

Ausencia de patologías neurodegenerativas, el papel del entorno social y el factor de género

Otro de los hallazgos más reveladores del denominado 'Proyecto Branyas' es que la supercentenaria nunca desarrolló ninguna enfermedad neurodegenerativa, conservando intacta su memoria y haciendo gala de un vitalismo poco común hasta sus últimos días, a pesar de haber tenido que abandonar aficiones como tocar el piano a los 108 años debido a una artrosis articular. Los científicos también destacan de forma muy notable la importancia capital de su entorno social y humano.

Branyas era una persona sumamente agradable, positiva y sencilla, que consideraba que su único mérito en la vida era precisamente estar viva y mantener una participación social activa. La ciencia avala que sentirse querido y apreciado por los amigos y la familia estimula cambios beneficiosos en la expresión de hormonas y neurotransmisores, propiciando redes neuronales más ricas y complejas. A ello se suma la mayor prevalencia de mujeres entre las supercentenarias, un fenómeno que los expertos vinculan a factores evolutivos, hormonales y a una menor exposición a hábitos tóxicos y conductas impulsivas o agresivas a lo largo de la vida.