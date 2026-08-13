Las dietas 'yo-yo' pueden acelerar la pérdida de masa muscular en la mediana edad

Un equipo de investigadores de la Universidad de California (UC) en San Francisco (Estados Unidos) ha llevado a cabo un estudio que ha evidenciado que el efecto rebote de las conocidas como dietas 'yo-yo' puede ir acompañado de pérdida de masa muscular en personas de mediana edad.

Publicado en la revista especializada 'Radiology', este trabajo ha mostrado que, además de perder y ganar peso rápidamente, este tipo de restricción alimentaria "también acelera la pérdida de masa muscular" en ciudadanos que se encuentran en esta etapa de la vida. De hecho, según sus resultados y un seguimiento de cuatro años, las personas cuyo peso fluctúa repetidamente pierden significativamente más músculo en los muslos.

Para llegar a la conclusión de que este descenso de la masa muscular es más pronunciado que en las personas cuyo peso se mantiene relativamente estable, los investigadores han analizado resonancias magnéticas y datos de salud de 1.433 personas de mediana edad participantes en la 'Iniciativa de Artrosis'. Este es un estudio a largo plazo sobre adultos con riesgo de desarrollar esta enfermedad en la rodilla, el cual es financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

"Cuando el peso de las personas fluctuaba, perdían grandes cantidades de músculo junto con la grasa, y no lo recuperaban", ha resumido el director de esta investigación y profesor de Radiología de la UC en San Francisco, Thomas Link, quien ha añadido que ello "indica que comprender cómo proteger los músculos durante la pérdida de peso es importante para la salud en general".

Este estudio, que ha contado con Adrian A. Marth y Gabby Joseph también como autores principales, ha constatado, además, que a pesar de la diferencia de masa muscular al final del mismo entre los participantes de ambos grupos, estos lo terminaron con aproximadamente el mismo peso total que cuando comenzaron.

Descenso casi cuatro veces superior que en personas con peso estable

Los investigadores, que han empleado inteligencia artificial (IA) para analizar las resonancias magnéticas, han medido el volumen muscular del muslo, la grasa intramuscular y la grasa que rodea la rodilla. "La diferencia entre ambos grupos fue sorprendente", han subrayado, y es que "las personas cuyo peso fluctuó repetidamente perdieron casi cuatro veces más músculo del muslo en un período de cuatro años que aquellas cuyo peso se mantuvo relativamente estable".

"La pérdida fue de aproximadamente el 3,7 por ciento del volumen muscular del muslo en quienes experimentaron fluctuaciones de peso, en comparación con aproximadamente el 1 por ciento en quienes no las experimentaron, después de ajustar por edad, sexo, índice de masa corporal (IMC) inicial, actividad física, dieta y otros factores de salud", han concretado.

A consecuencia de ello, Link ha puesto de relieve que la pérdida de grasa "es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que incluye cómo la pérdida de peso afecta a la artritis, los músculos, los huesos y otros factores". "A medida que más personas recurren a terapias efectivas para bajar de peso, debemos considerar cómo encajan todas esas piezas", ha finalizado.