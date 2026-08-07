Las olas de calor podrían acelerar el envejecimiento biológico según un estudio

Los investigadores recuerdan que el cambio climático está provocando olas de calor cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, convirtiéndolas en un importante factor de estrés ambiental para la salud. Estudios anteriores ya habían relacionado estas altas temperaturas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, deterioro cognitivo y problemas de salud mental, siendo las personas mayores uno de los colectivos más vulnerables debido a la disminución de su capacidad para regular la temperatura corporal.

Olas de calor y aceleración de la edad

En este contexto, el equipo liderado por Dengyong Xu, de la Universidad de Zhejiang (China), analizó si la exposición recurrente al calor extremo también podía acelerar el envejecimiento biológico. "Dado que el estrés térmico puede alterar la homeostasis metabólica, las respuestas inflamatorias y la función de los órganos, investigar la relación entre la exposición a las olas de calor y la aceleración de la edad biológica es importante para identificar a las poblaciones vulnerables y desarrollar estrategias específicas de adaptación al cambio climático", señala el investigador. El estudio utilizó datos del Estudio Longitudinal de Salud y Jubilación de China (CHARLS), en el que participaron 2.318 adultos de mediana edad y mayores de 45 años. Para estimar la edad biológica, los investigadores aplicaron el método de Klemera-Doubal, que integra ocho biomarcadores clínicos, entre ellos la proteína C reactiva, la hemoglobina glicosilada, el colesterol total, los triglicéridos, la creatinina sérica y la presión arterial sistólica. Posteriormente compararon esa edad biológica con la edad cronológica de cada participante.

La exposición a las olas de calor se calculó mediante datos meteorológicos de las ciudades donde residían los participantes, teniendo en cuenta tanto el número de episodios como los días de calor extremo registrados durante los doce meses previos a las evaluaciones realizadas en 2011 y 2015. Los resultados mostraron una asociación significativa entre una mayor exposición a las olas de calor y un envejecimiento biológico más acelerado. La edad media de los participantes era de 58,7 años y la edad biológica media pasó de 57,3 años en 2011 a 62,3 años en 2015. Además, el 58,8 % presentó una aceleración de la edad biológica durante el seguimiento. Los investigadores comprobaron que esta relación era aún más intensa cuando se aplicaban definiciones más estrictas de ola de calor. En el escenario más exigente, definido como al menos cuatro días consecutivos con una temperatura aparente superior al percentil 97,5 de cada zona, cada episodio adicional de calor extremo se asoció con un aumento de 0,531 años en la aceleración de la edad biológica, mientras que cada día adicional de ola de calor incrementó este indicador en 0,057 años.

Alerta sanitaria por calor

Además, los investigadores observaron que la exposición a las olas de calor se asociaba con un aumento del colesterol total y de la hemoglobina glicosilada, dos indicadores relacionados con alteraciones en el metabolismo de las grasas y de la glucosa. Para profundizar en los posibles mecanismos biológicos, el equipo realizó un análisis transcriptómico en tejido hepático de ratones envejecidos expuestos a condiciones de ola de calor. El estudio identificó 29 genes cuya expresión se modificó tras la exposición al calor y que estaban relacionados con vías implicadas en el metabolismo lipídico, la aterosclerosis y la resistencia a la insulina. Estos resultados apoyan la hipótesis de que el estrés térmico puede acelerar el envejecimiento biológico mediante alteraciones metabólicas.

Los autores consideran que el trabajo ofrece una nueva perspectiva sobre el impacto del cambio climático en la salud relacionada con el envejecimiento y subrayan la necesidad de impulsar medidas como sistemas de alerta sanitaria frente al calor, estrategias de refrigeración urbana y programas de protección específicos para los grupos de mayor riesgo. No obstante, reconocen que el estudio es observacional y no permite establecer una relación causal directa. Además, la exposición al calor se estimó mediante datos meteorológicos de cada ciudad, lo que puede no reflejar con exactitud la exposición individual, y la edad biológica se calculó a partir de biomarcadores clínicos, por lo que los resultados deberán confirmarse con futuros estudios basados en marcadores moleculares del envejecimiento. De cara al futuro, Dengyong Xu avanza que el equipo realizará seguimientos a largo plazo en distintas regiones y poblaciones, incorporando mediciones individuales de exposición al calor y nuevas herramientas moleculares para evaluar con mayor precisión el efecto de las olas de calor sobre el envejecimiento saludable.