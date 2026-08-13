Un estudio demuestra que subir escaleras es relacionado con un menor riesgo de fallecimiento por muerte cardiovascular

El estudio, publicado en American Journal of Cardiovascular Drugs, señala que las personas que subían escaleras habitualmente presentaban un 39 % menos de probabilidades de morir por problemas relacionados con el corazón y un 24 % menos de riesgo de morir por cualquier causa, en comparación con quienes realizaban esta actividad con menor frecuencia.

Un análisis de más de 480.000 personas

Los investigadores también observaron que subir escaleras se asociaba con una menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares graves, entre ellas el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Según el investigador, subir escaleras representa una forma práctica de incorporar actividad física a la vida cotidiana que, sin embargo, suele pasar desapercibida. El objetivo del trabajo era conocer mejor el posible impacto de esta actividad habitual sobre la salud y la mortalidad. Los autores consideran que actividades cotidianas como subir escaleras pueden convertirse en una estrategia sencilla y personalizada para mantener un estilo de vida más activo y asociarse con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Por ello, destacan la importancia de fomentar este tipo de movimientos tanto en el hogar como en el trabajo y en otros espacios de la vida diaria.

Para estudiar la posible relación entre subir escaleras y los riesgos cardiovasculares, el equipo investigador revisó cerca de 1.900 estudios y finalmente analizó los datos de más de 480.000 participantes procedentes de nueve estudios considerados de alta calidad. El periodo medio de seguimiento fue de 14 años. La población analizada incluía tanto personas sanas como participantes que tenían antecedentes de problemas cardíacos. Las edades estaban comprendidas entre los 35 y los 84 años, mientras que el 53 % eran mujeres. La investigadora ha destacado que, frente a actividades que requieren acudir a un gimnasio u otros espacios específicos, subir escaleras puede incorporarse directamente a la rutina diaria, ya sea en casa, en el trabajo o fuera de ellos. Por este motivo, considera que puede ser una alternativa para personas que disponen de poco tiempo o tienen un acceso limitado a otras formas de ejercicio.

Una actividad que no es adecuada para todo el mundo

El estudio también recoge investigaciones anteriores que apuntaban que unos minutos de subir escaleras varias veces por semana pueden contribuir a mejorar la aptitud cardiorrespiratoria y reducir el colesterol. En uno de los estudios de cohorte de gran tamaño incluidos en el análisis, subir aproximadamente seis tramos de escaleras al día se relacionó con el mayor beneficio. No obstante, los investigadores subrayan que todavía es necesario investigar cuál sería la cantidad óptima de esta actividad. Los resultados se suman a la evidencia sobre los posibles beneficios para la salud de realizar periodos breves de actividad física. Según los investigadores, incluso pequeñas incorporaciones de movimiento a la rutina pueden tener efectos positivos.

Sin embargo, los autores advierten de que subir escaleras no es necesariamente adecuado para todas las personas, especialmente para quienes presentan problemas de movilidad o determinadas afecciones articulares. Por ello, consideran necesario continuar investigando para determinar con mayor precisión qué cantidad de actividad resulta más beneficiosa. Entre las futuras líneas de trabajo se encuentra el uso de tecnología portátil que permita medir la actividad física de forma más precisa y establecer recomendaciones óptimas. En conjunto, la investigación apunta a que una actividad tan cotidiana como subir escaleras puede incorporarse a la vida diaria y asociarse con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y general, aunque los investigadores señalan que todavía deben estudiarse con mayor detalle las cantidades y condiciones que ofrecen mayores beneficios.