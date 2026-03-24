Los mayores de 55 años son el "motor de consumo" y representan el 34% de la población

La población mayor de 55 años se ha consolidado en España como uno de los "motores de consumo, ahorro e inversión del país", representando actualmente el 34% de la población española, más de 16,7 millones, según ha informado este martes en un acto la Fundación Mapfre.

El 3º Congreso Silver Economy del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre e ICEA, el servicio de estudios del sector asegurador, se ha celebrado hoy con el objetivo de analizar la realidad económica y social del colectivo sénior y mostrar su evolución demográfica y financiera.

"La longevidad debe entenderse no solo como un reto demográfico, sino también como una oportunidad económica y social", ha explicado el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios.

Por su parte, el director general de ICEA, José Antonio Sánchez Herrero, ha subrayado la importancia de comprender el creciente peso del colectivo sénior en la economía y de adaptar los productos, servicios y estrategias empresariales a una sociedad cada vez más longeva.

Persona mayor trabajando | iStock

El avance de la economía senior en Europa

Una de las conclusiones destacadas en el evento ha sido la evolución de la economía de la longevidad en España como una trayectoria de "mejora gradual", con un crecimiento del 21% entre 2015 y 2023.

Sin embargo, todavía se mantiene en posiciones intermedias dentro del conjunto europeo (posición 13 de 27, con 30,73 puntos sobre 100), reflejando un "avance moderado" en comparación con los países líderes.

Durante el evento se ha presentado la nueva edición del Senior Economy Tracker, un indicador holístico y cuantitativo desarrollado por el Centro de Investigación Ageingnomics, a través de un equipo de investigación de la Universidad Pontificia Comillas, que permite medir y comparar el grado de desarrollo de la economía sénior en los países europeos.

El indicador también ha mostrado que los países con mejores resultados combinan mayores tasas de empleo sénior, mejores condiciones de bienestar y una mayor participación social de las personas mayores.

En el caso de España, presenta niveles más elevados en el ámbito social, pero se sitúa en posiciones intermedias en dimensiones como la macroeconómica o la individual.

Por otro lado, según el informe La economía sénior en las cuentas de los hogares españoles, elaborado por Centro de Investigación Ageingnomics, en colaboración con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los mayores de 55 años son el grupo "con mayor capacidad adquisitiva media del conjunto de la población, alcanzando 36.816 euros de recursos medios por persona".

Con arreglo a las cifras del estudio, los mayores de 55 años concentran el 38,7% de los recursos totales de los hogares, de hecho, el colectivo sénior contribuye a financiar el consumo de otros miembros de sus hogares.

Por otro lado, el estudio revela que el consumo privado de los mayores de 55 años representa un 39,3% del total, superando al del grupo principal de 30-54 años (36,9%), y en gasto turístico (vacaciones y ocio) este colectivo acapara el 33,7% del total.

Durante la jornada también se ha celebrado la mesa redonda Experiencia en la cancha: nuevas jugadas financieras para la longevidad, en la que han participado el profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid, Pedro Serrano; la directora general de Santander Mapfre Hipoteca Inversa EFC, Trinidad Martín-Orozco; y el exjugador de baloncesto, Fernando Romay.

En ella, han analizado las distintas fórmulas que permiten a las personas mayores complementar su pensión utilizando su vivienda como recurso financiero sin necesidad de abandonarla, así como las diferencias entre las soluciones tradicionales y las nuevas alternativas surgidas en los últimos años.

Para concluir la jornada, el periodista, divulgador científico, escritor español y director de la revista 'Esquire', Jorge Alcalde, ha pronunciado la conferencia 'La aventura de la ciencia en pos de la longevidad humana', donde ha abordado los avances más recientes en la investigación sobre el envejecimiento y la prolongación de la vida.

"La ciencia y la tecnología se han aliado como nunca antes para impulsar la longevidad humana", ha destacado Alcalde.