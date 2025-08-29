Así son los sarcomas, el cáncer silencioso que a menudo se confunde con golpes y lesiones

Los sarcomas son un amplio grupo de tipos de cáncer raro que se originan en los tejidos blandos y conectivos, como huesos. Estos tumores malignos pueden presentar una alta mortalidad, pero su principal peligro es silencioso.

Aunque el síntoma más común es la aparición de un bulto, especialmente en las extremidades, la ausencia de dolor al principio de la enfermedad es lo que lo puede hacer más temible. En ocasiones, los pacientes o los médicos subestiman los síntomas o los confunden con golpes comunes, inflamaciones persistentes, hematomas o lesiones musculares, retrasando el diagnóstico.

Un hecho a tener en cuenta también en las personas mayores que sufren caídas frecuentes y pueden ignorar los signos del sarcoma.

Mujer mayor con dolor en el hombro | iStock

En otros casos, el tumor se origina en zonas profundas y no se manifiesta hasta que ya ha crecido considerablemente, dificultando el tratamiento.

Los expertos apuntan a que cualquier bulto de más de 5 centímetros en adultos, y 2 centímetros en niños, deben ser evaluados por especialistas si, además, no cambia de tamaño o crece con el tiempo.

En cuanto a los tratamientos, a menudo se recurre a la cirugía para extirpar el tumor, aunque dependiendo del tipo y de su estado, también se puede tratar mediante radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia por ablación o el tratamiento con medicamentos.