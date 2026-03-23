Cerca del 42% de las personas mayores no conoce ningún servicio de prevención o acompañamiento frente a la soledad no deseada

El equipo del proyecto europeo Red Salvia presentó en un evento online los resultados de su informe de investigación social: Prevención de la soledad no deseada en personas mayores y sus efectos psicosociales. Fundación Santa María la Real ha realizado una encuesta a más de 300 personas mayores en España, que pone de manifiesto importantes desigualdades en el conocimiento, acceso y uso de servicios orientados a prevenir o acompañar la soledad no deseada.

Uno de los datos que arroja esta investigación social es clave: cerca del 42% de las personas encuestadas declaró no conocer servicios orientados a la prevención o acompañamiento frente a la soledad no deseada. "Esto evidencia lo limitado y desigual que es el nivel de conocimiento de estos recursos entre las personas mayores", como aseguran desde el equipo de Investigación Social de Fundación Santa María la Real.

El informe, que además incorpora entrevistas a profesionales expertos y tres grupos focales con mayores, ofrece una radiografía actualizada del fenómeno y propone líneas de intervención clave para los próximos años.

Mayor implicación de las mujeres

Entre quienes sí conocen y utilizan estos servicios, las mujeres destacan con mayor participación en todas las actividades, especialmente en las actividades grupales presenciales: un 10,7% frente al 4,5% de los hombres.

Por otro lado, incluso sin ser usuarias directas, las personas mayores valoran como "especialmente efectivas" las actividades sociales grupales presenciales (69,9%) y las visitas domiciliarias (68,7%) para reducir la soledad no deseada. "Confirma así la importancia del contacto humano y la relación de proximidad como eje fundamental del bienestar emocional", destacaron desde Fundación Santa María la Real.

Prioridades para mejorar

Las propuestas de mejora que señalan las personas encuestadas apuntan a tres necesidades claras:

Mayor difusión de los servicios disponibles (72,9%)

Más actividades en la comunidad local (60,8%)

Servicios más personalizados y adaptados (57,1%)

El informe también incluye 12 entrevistas con personas expertas, tres grupos focales y un mapeo de programas en España, del cual se han seleccionado 12 buenas prácticas como referencia para futuras iniciativas.

A partir de los resultados, la investigación propone cómo mejorar la prevención y el abordaje de la soledad no deseada:

Reforzar los vínculos y la proximidad como núcleo de las intervenciones.

Impulsar ecosistemas locales de cuidados integrados y personalizados.

Reducir desigualdades y garantizar la accesibilidad territorial y digital de los servicios.

Investigación aplicada a la intervención

A través de la implementación de equipos de acompañamiento en Red Salvia, se aplican los resultados de la investigación social realizada, y presentada en el webinar de hoy. Se analizan las mejores prácticas para integrarlas en las metodologías de intervención. Todo ello permite desarrollar estrategias más efectivas para mejorar la inclusión social de las personas mayores. Además, se evalúan los resultados obtenidos y aplican mejoras continuas para optimizar el impacto de las siguientes acciones.

El primer piloto, desarrollado en Manzanares El Real (Madrid) en 2025, mostró un impacto positivo y consistente, con mejoras en la soledad no deseada en el 100% de las personas participantes y un efecto diferencial notable frente al grupo de control. Además, evidencia un papel protector frente al riesgo de institucionalización, junto con un aumento significativo del bienestar social, la ampliación de las redes de apoyo y el conocimiento de recursos comunitarios, así como una mejora generalizada en el uso de las TIC.

El proyecto ha iniciado su segunda ronda

Red Salvia-Innovación para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores está impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, en su Eje Prioritario 6, como proyecto de innovación social. Cuenta con la colaboración de diferentes entidades.

Red Salvia arrancó en 2025 que busca mejorar el bienestar social de las personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y ahora ha abierto una segunda ronda de equipos de acompañamiento en Castilla y León (Ávila y León) y Andalucía (Sevilla). En abril lo hará en Canarias (Las Palmas de Gran Canaria). Las personas mayores participantes desarrollan el fortalecimiento de áreas como la alfabetización digital, la capacidad funcional, la participación social, la promoción de la salud, las habilidades sociales y el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre.