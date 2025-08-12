Cena ligera: Rollitos de aguacate y salmón

Durante el verano, mantenernos hidratados y nutridos es más importante que nunca. La Organización Mundial del Aguacate (WAO) nos recuerda que el aguacate es un aliado natural perfecto para conseguirlo: rico en agua (hasta un 73% de su composición), potasio, magnesio y grasas saludables, el aguacate es mucho más que un superalimento: es un aliado perfecto para mantenerse hidratado, nutrido y con energía durante los meses más calurosos del año. Además, su contenido en vitamina E y ácido oleico contribuye al bienestar de la piel, un extra muy valioso en esta época de sol y actividades al aire libre.

Cuidarnos en verano puede ser sinónimo de disfrutar platos deliciosos y coloridos, por eso te proponemos una deliciosa receta de rollitos de aguacate y salmón para una cena ligera y deliciosa.

INGREDIENTES

Para 4 personas serían necesarios:

3 aguacates

150 g lomo de salmón fresco

150 g salmón ahumado

1 cebolleta

100 g pepinillos en vinagre

1 cucharada alcaparras

4 cucharadas mayonesa

Cebollino

RECETA:

En primer lugar, habría marcar el lomo de salmón en una sartén con un poco de aceite, por las dos caras. Dejar enfriar antes de desmenuzar.

A continuación, picar la cebolleta, el salmón ahumado y el pepinillo. Mezclar junto con el salmón frío y desmenuzado, las alcaparras (bien secas)y la mayonesa al gusto.

Después habría que cortar los aguacates, retirar el hueso y la piel. Laminar y colocar sobre film transparente láminas de aguacate superpuestas. Tras este paso, se pone en el centro un poco de relleno y se envuelve formando un rollito.

Finalmente hay que repetir hasta terminar con los ingredientes y decorar con puntos de mayonesa y cebollino antes de servir.