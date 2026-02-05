ARTE
Localizan en el Palacio de Liria el cuadro de Sorolla La Chata, desaparecido en los 70
El cuadro de Joaquín Sorolla La Chata llevaba desaparecido desde los años 70, sin embargo, tras una operación policial ha sido encontrado, junto a otras obras, en el Palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba.
La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte desaparecidas desde los años 70, entre ellas el cuadro de Joaquín Sorolla La Chata, y que han sido localizadas en el Palacio de Liria de Madrid, propiedad de la Casa de Alba.
Según ha informado este jueves la Dirección General de la Policía Nacional, junto a esta obra de Sorolla también se han localizado otras dos pinturas de José Moreno Carbonero. Las tres pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, de la que formaba parte el padre del actual Duque de Alba.
