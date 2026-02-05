Localizan en el Palacio de Liria el cuadro de Sorolla La Chata, desaparecido en los 70

La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte desaparecidas desde los años 70, entre ellas el cuadro de Joaquín Sorolla La Chata, y que han sido localizadas en el Palacio de Liria de Madrid, propiedad de la Casa de Alba.



Según ha informado este jueves la Dirección General de la Policía Nacional, junto a esta obra de Sorolla también se han localizado otras dos pinturas de José Moreno Carbonero. Las tres pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, de la que formaba parte el padre del actual Duque de Alba.