La Seguridad Social inicia el diálogo para reformar la incapacidad temporal

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá con los agentes sociales para constituir la mesa técnica con la que se iniciarán los trabajos para reformar la incapacidad temporal (IT) en virtud el acuerdo de pensiones firmado con patronal y sindicatos el pasado 18 de septiembre.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya había avanzado que se iba a proceder a abrir el diálogo social para la reforma de la IT, poniendo sobre la mesa una propuesta que ha generado bastante polémica: que los trabajadores con una baja médica puedan reincorporarse gradualmente y en casos determinados al mercado laboral, siempre voluntariamente y bajo supervisión médica.

Saiz ha asegurado que con su propuesta de baja laboral flexible no busca "de ninguna manera" ahorrar dinero a la Seguridad Social por el alto gasto en incapacidad temporal, sino que su intención es la de "ampliar derechos" y avanzar en "justicia social".

"En mi día a día en el Ministerio, en diversos encuentros, reuniones, con diferentes colectivos, con ciudadanía, con asociaciones, con empresarios y, por supuesto, también con colectivos y con trabajadores, esto es una cuestión recurrente. Es poner encima de la mesa este debate para analizarlo y, además, ponerlo encima de la mesa en un lugar donde esperamos que va a estar representada toda la sociedad, que son las mesas del diálogo social, y también, incluso, con expertos que puedan incorporarse", afirmó la ministra.

Según los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, el gasto en subsidios de incapacidad temporal se disparó un 17,6% en los ocho primeros meses del año, hasta los 10.422 millones de euros.

La propuesta de Saiz no ha sido bien recibida por los sindicatos, aunque sí por las patronales, y ha generado rechazo en algunas formaciones políticas como Sumar y Podemos. Es más, la impulsora de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido de que no permitirá que se altere la protección a los trabajadores que estén en baja médica. "Lo dice la ministra de Trabajo", aseveró la semana pasada al ser preguntada por este tema.

Ante las críticas que ha recibido su propuesta, que ha llegado a ser calificada de "aberrante" desde Podemos, la ministra Saiz ha pedido que su planteamiento de bajas flexibles se analice "con rigor", pues "no supone un retroceso" en el derecho a la salud de los trabajadores.

Así, ha señalado que pretende debatir "la posibilidad de unas altas graduales y la incorporación gradual al puesto de trabajo", si ello da unas garantías de una mejor recuperación" al trabajador. Además, ha defendido que en los países del entorno ya existen este tipo de "regulaciones vanguardistas".

En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha asegurado que el Ministerio de Seguridad Social se está fijando en países de la Unión Europea para establecer el modelo de baja flexible que se quiere aplicar, ya que 13 países del entorno tienen "algún modelo" de este tipo de bajas, como los países escandinavos o Francia.

"Hay que aprender, inspirarse un poco en todo esto, hay que escuchar a los técnicos y ver cuál es la realidad", explicó hace unos días. "No hay dos sistemas de Seguridad Social iguales y no hay dos sistemas que protejan la incapacidad temporal igual, pero fórmulas en las que se introducen elementos que no tenemos recogidos en nuestro ordenamiento, pues existen en casi la mitad de los países de la Unión Europea", dijo Suárez.

Los sindicatos, en contra

De momento, CCOO y UGT ya han advertido al Ministerio de que en la reunión de este lunes no tienen intención de negociar las bajas flexibles y que acudirán al encuentro para abordar las materias comprometidas en la última reforma que pactaron.

Así, los sindicatos señalaron que no negociarán la propuesta elevada por la ministra Elma Saiz de flexibilizar las bajas médicas, porque no había sido planteada "previamente" y no cuenta con el respaldo sindical.

Desde CCOO afirman que la reunión de este lunes "genera escepticismo", porque los "prolegómenos" en los que se ha anunciado, con "medidas espontáneas, no elaboradas ni discutidas y menos acordadas", no han sido "el mejor comienzo".

En este sentido, CCOO reclama al Ministerio que se constituyan los grupos de trabajo comprometidos en la reforma de pensiones para abordar las materias que sí forman parte del acuerdo y en las que ya se va con retraso.

"El sindicato se abre a cualquier propuesta que pueda beneficiar la salud de las personas en baja. El objetivo principal de esta convocatoria tiene que ser introducir propuestas que contribuyan a la mejor recuperación de la salud de las personas que sufren un accidente o una enfermedad", asegura.

Por su lado, desde UGT han pedido centrarse en el origen de las bajas con el objetivo de prevenir "mucho más y mejor" y han demandado hacer hincapié en el diagnóstico, tratamiento y curación para que las personas reciban toda la atención a la que tienen derecho.

"Cualquier propuesta sobre el estado de salud de la persona trabajadora debe partir de los servicios públicos de salud y su debate debe comenzar por la asistencia sanitaria y los plazos que en la Sanidad Pública se dan para el diagnóstico, tratamiento y la recuperación total del paciente", aseveran desde UGT.

La patronal, a favor

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que es "positivo" que la ministra de Inclusión quiera hablar de cómo flexibilizar la reincorporación de un trabajador en situación de baja médica.

Para Garamendi, el planteamiento de la ministra de Seguridad Social es "bueno" y va en línea con lo planteado en el Acuerdo Nacional de Convenios y en el acuerdo de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "lo que son las bajas y todo el efecto del absentismo".

"Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, y dos, de los casos donde se pueda hacer", dijo hace unos días el dirigente empresarial.

El líder de la CEOE cree que la medida se debe abordar tanto desde el efecto de la sanidad y los cuidados de la gente, como desde el punto de vista de la eficiencia. "Por eso, entiendo al Ministerio también, de ver cómo se pueden gestionar mejor las cosas, de alguna manera flexible", expuso.