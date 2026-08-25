El agotamiento crónico afecta al 13 % de los trabajadores de la Unión Europea

La mala organización del trabajo, la falta de personal, la disponibilidad permanente y la inseguridad laboral figuran entre los factores que pueden favorecer este problema. El dato está recogido en el último informe sobre riesgos psicosociales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que no se hacen estimaciones de cuántos trabajadores podrían sufrir el síndrome, algo que la propia organización reconoce a EFE que "es difícil de cuantificar de forma consistente". En 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) abrió la puerta a la consideración del 'burnout' como enfermedad laboral en todos los países miembros, al incluirlo en su clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) como un padecimiento derivado del trabajo, cuando hasta entonces estaba encuadrado en "problemas relacionados con la dificultad en el control de la vida".

En España la ley no reconoce como enfermedad profesional este síndrome, que en la práctica se tramita como contingencia común, salvo cuando los tribunales lo han reconocido como accidente laboral, casos puntuales en los que se ha demostrado con claridad la relación directa entre el deterioro de la salud y las condiciones del puesto de trabajo. Las sentencias judiciales establecen además la responsabilidad de las empresas, al vincular el síndrome con el incumplimiento de la prevención de riesgos en la evaluación de factores psicosociales.

Mala organización del trabajo como desencadenante

La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, subraya en declaraciones a EFE que el 'burnout' es una "emergencia de estrés en el trabajo" y señala como responsables la mala organización del trabajo, la falta de personal, la cultura de disponibilidad permanente y la inseguridad laboral que "están llevando a los trabajadores al límite". Lynch asegura que, según encuestas recientes, cerca del 45 % de los trabajadores de la UE dice que está expuesto a riesgos laborales que podrían dañar su salud mental, y que casi uno de cada tres sufre estrés, depresión o ansiedad vinculados al trabajo.

Para la líder sindical "el estrés laboral es predecible y prevenible, los trabajadores ya están haciendo su parte, y ahora corresponde a los empleadores y a la propia Unión Europea hacer la suya". La CES asegura que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo cuestan a la economía europea más de 600.000 millones de euros al año, según cifras de la OCDE. De esta cantidad la depresión por sí sola representaría más de 100.000 millones y 350 millones de jornadas laborales perdidas, a lo que se suman unas 6.000 muertes anuales por cardiopatía coronaria y 5.000 relacionadas con depresión en la UE.

El sector sanitario acumula la mayor incidencia

Las actividades sanitarias y de atención social son las que tienen una mayor incidencia de trabajadores afectados por el 'burnout' en la UE, además de estar identificado como el sector con mayor exposición reportada a riesgos que perjudican el bienestar mental, según Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Las tasas de 'burnout' entre trabajadores sanitarios oscilan entre el 4,3 % de Finlandia y el 20,6 % en Eslovenia, con una correlación positiva entre dichas tasas y la carga de trabajo. La agencia también indica que uno de cada tres médicos padece este síndrome en algún momento de su vida laboral, proporción que en el ámbito de las urgencias se eleva a uno de cada dos médicos (51 %) y a uno de cada cuatro enfermeros (26 %).