Francia estudia limitar la revalorización de las pensiones más altas en 2027

"La contribución a la recuperación nacional de los pensionistas más acomodados, por ejemplo mediante una indexación más moderada de sus pensiones, es una cuestión que merece plantearse", escribió este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en la red Bluesky Social.

Críticas y comentarios

Lescure reiteró así un globo sonda que él mismo había dejado caer en una entrevista a Libération publicada el pasado viernes, en la que puntualizó que la decisión no estaba tomada y que en todo caso el objetivo era preservar de ese posible ajuste a "los pensionistas más modestos". El ministro replicaba en Bluesky Social a las críticas de uno de sus antecesores en el puesto y antiguo comisario europeo, Thierry Breton, quien el domingo en una entrevista al canal BFMTV echó en cara al Ejecutivo la congelación a comienzos de año de la reforma de las pensiones, que debía retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Para Breton, el Gobierno había querido salvar el pellejo en enero con esa suspensión de la reforma -era la exigencia de los socialistas para no tumbarlo en una moción de censura- y debe hacer frente ahora a una decisión con una solución que le resulta peor, al penalizar los pensionistas actuales.

Lescure contestó las cifras ofrecidas por Breton en su razonamiento sobre el costo para las finanzas públicas de esa suspensión de la reforma de las pensiones, pero, más allá de eso, puso el acento en que "el equilibrio financiero del sistema sigue siendo un tema crucial que hay que abordar basándose en los hechos". Por lo demás, el titular de Finanzas no precisó en quiénes piensa de forma precisa cuando habla de no revalorizar de forma completa las pensiones de los jubilados más acomodados. Algunos expertos han estimado que si sólo se revalorizaran en la mitad de la inflación (que era del 2,1 % en julio) las pensiones de los que cobran 3.000 euros brutos, eso únicamente permitiría recaudar 700 millones de euros, que pasarían a ser 1.500 millones si se aplicara a los que ganan más de 2.000 euros.

Voto del pensionista

Esa idea que llevaba días circulando sin atribución precisa llegaba a unas semanas de que el Gobierno tenga que mostrar sus cartas con la presentación del proyecto de presupuestos para 2027, que es un año electoral, con las presidenciales programadas el 18 de abril y el 2 de mayo. Unas elecciones en las que el voto de los pensionistas será muy importante, sabiendo que es un colectivo muy numeroso (casi un 25 % de la población) y de los que registran un mayor nivel de participación.

Francia fue en 2025 el segundo país de la zona euro con el déficit más elevado sólo por detrás de Bélgica, con un 5,1 % de su producto interior bruto (PIB). Por ello, París se había marcado como objetivo reducirlo muy ligeramente en 2026, al 5 %, con vistas en que se quedara en 2029 por debajo del 3 %, que era el límite que fijaba el Pacto de Estabilidad europeo. El problema es que las consecuencias de Oriente Medio hacen muy difícil el cumplimiento de ese 5 % este año y, según Le Monde, la nueva meta para el presupuesto de 2027 sería ahora menos ambiciosa, del 4,9 %, lo que en la práctica comprometería cualquier posibilidad de reducirlo por debajo del 3 % en 2029.