El precio de los alimentos cumple dos meses a la baja y marca mínimos desde enero
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el precio de los alimentos continúa a la baja situándose en 126,4 puntos, su nivel más bajo desde el pasado mes de enero.
El coste de los alimentos bajó en octubre por segundo mes consecutivo, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en un promedio de 126,4 puntos, su nivel más bajo desde el pasado mes de enero, después de registrar una disminución del 1,6% respecto de septiembre y situarse un 21,1% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022.
En el caso de los cereales, el índice de la FAO registró un retroceso del 1,3% mensual y del 9,5% en relación a octubre de 2024, después del abaratamiento de todos los cereales principales (trigo, cebada, maíz y sorgo), mientras que el coste de los aceites vegetales aumentó un 0,9% desde septiembre, hasta los 169,4 puntos, en máximos desde julio de 2022, ante la subida de las cotizaciones de los aceites de palma, colza, soja y girasol.
De su lado, el índice de precios de la carne de la FAO registró un promedio de 125 puntos en octubre, con un descenso mensual del 2%, el primer tras ocho incrementos consecutivos, aunque se situó un 4,8% por encima de su nivel de hace un año. Asimismo, el coste de los productos lácteos retrocedió un 3,4% respecto de septiembre, su cuarta caída mensual consecutiva, aunque se mantuvo un 2,7% por encima del nivel del año anterior.
En el caso del índice de precios del azúcar, en octubre registró un promedio de 94,1 puntos, es decir un 5,3% menos que en septiembre, situándose un 27,4% por debajo del nivel de octubre de 2024, ante las expectativas de una amplia oferta mundial de azúcar.
