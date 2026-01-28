El patrimonio de los planes de pensiones en España roza los 138.000 millones al cierre de 2025

El patrimonio de los planes de pensiones en España, incluyendo individuales, de empleo y del sistema asociado, cerró 2025 en los 137.988 millones de euros, tras incrementarse en 6.160 millones de euros frente a 2024, según ha informado este miércoles la patronal Inverco.

A través de un comunicado, la patronal explica que el crecimiento del patrimonio se explica por las revalorizaciones en las carteras gracias al efecto de mercado, lo que ha permitido compensar las prestaciones netas acumuladas en el año.

En conjunto, la rentabilidad para todos los planes de pensiones se situó en el año en el 6%, mientras que la rentabilidad media anual para los planes de pensiones a largo plazo (26 años) se situó en el 2,4%. En el plazo medio (de 10 a 15 años), el rendimiento medio fue del 3,5% al 4%, respectivamente.

Aportaciones y prestaciones

En el conjunto del año, las aportaciones para el sistema de planes de pensiones ascendieron a 3.252 millones de euros lo que supuso un ligero incremento de 39 millones de euros respecto a 2024.

Por su parte, las prestaciones fueron de 3.620 millones de euros, unos 200 millones menos que en 2024. De esta forma, el sistema siguió registrando prestaciones netas (es decir, retiradas de los planes de pensiones), hasta los 369 millones de euros, aunque por debajo de los 608 millones que se acumularon en 2024.

En los planes de pensiones individuales, las aportaciones ascendieron a 1.585 millones de euros, cifra similar a la registrada en 2024, de 1.584 millones de euros. El volumen de prestaciones se situó en 2.296 millones, por debajo de los 2.354 millones de un año antes, por lo que las prestaciones netas se situaron en 711 millones en 2025, ligeramente inferiores a los 760 millones de 2024.

En el sistema de empleo, las aportaciones aumentaron levemente hasta los 1.660 millones, 49 millones más que en 2024 lo que, unido a la reducción de las prestaciones, permitieron que estos planes cerraran 2025 con aportaciones netas positivas por segundo año consecutivo, de 359 millones.

Por otro lado, el número de cuentas se situó en 10,4 millones a diciembre de 2025, con un incremento de 223.176 en el acumulado de 2025. El incremento se basa, principalmente, en el aumento de los planes de empleo simplifcados que crecieron en 301.332 entre 2024 y 2025. Inverco estima que el número de partícipes estaría en torno a los ocho millones, teniendo en cuenta que puede haber partícipes con más de un plan de pensiones.

Datos por sistemas

Por sistemas, el individual cerró con un patrimonio de 96.331 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,4% en el año, mientras que el número de cuentas alcanzó los 7,2 millones.

Los planes de empleo alcanzaron un volumen de activos de 40.871 millones de euros, con un aumento en tasa interanual del 5,3%, mientras que el número de cuentas de partícipes totalizó 3,1 millones de euros.

Dentro del sistema de empleo, Inverco destaca que el patrimonio de los planes de empleo simplificado a diciembre de 2025 ascendió a 725 millones de euros, lo que incluye 475 millones en los simplificados de autónomos y 250 millones en el simplificado sectorial, con 45 planes ya registrados y 975.668 partícipes (76.577 en los simplificados de autónomos y 899.091 en el simplificado sectorial).

Por último, en el sistema asociado, el volumen de activos se situó en 786 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,8% en 2025 frente al año anterior. El número de cuentas de partícipes cerró en los 46.924.