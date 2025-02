¿Pagarías por entrar a un supermercado? La prueba piloto que está haciendo una conocida cadena

La cadena de supermercados Aldi comenzó en 2022 en Reino Unido una curiosa prueba piloto en sus supermercados. Se trata del sistema Shop and Go, que consiste en cobrar a los clientes una entrada de 10 libras (12 euros) para poder acceder a la tienda que posteriormente se descuenta del importe que se haya comprado o gastado en el supermercado.

La clave de este asunto es que en realidad no hay cajeras, ni cajas, por lo que es una forma de asegurarse una especie de fianza por parte del cliente que entra en la tienda a comprar. No obstante, los amigos de lo ajeno no deben pensar que es un sistema sencillo para sustraer pertenencias, ya que este sistema tiene cámaras y tecnología que registra al comprador, con movimientos y analiza los productos que elige y que deberá pagar antes de poder salir, aunque no tenga que pasar sus productor por una caja, la Inteligencia Artificial va analizando los productos que el comprador coge y los va sumando al importe final. Este nuevo sistema piloto se está probando en Greenwich.

Aldi Shop and Go | Aldi

Este sistema de Shop and Go, no es la primera vez que se ve, otras grandes empresas como Amazon o Tesco ya la han implementado en algunas tiendas, también se ha podido ver en algunos países asiáticos que ya lo han implantado en algunas tiendas de ropa.

Y tu ¿Pagarías por entrar a comprar en un supermercado?