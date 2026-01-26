OCU denuncia un fraude telefónico con numeraciones 807 para suplantar servicios de atención al cliente

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el creciente número de anuncios 'online' patrocinados en motores de búsqueda por parte de distintas empresas vinculadas con Phone Renove S.L. para "confundir al consumidor e inducirle a telefonear a números de tarificación adicional 807 que suplantan servicios de atención al cliente y pueden tener un coste de hasta 50 euros por llamada", según la organización.

Las empresas de las que advierte OCU compran anuncios que se posicionan en las primeras posiciones en ciertas búsquedas, que muestran un número geográfico -generando la falsa impresión de que la llamada está incluida en la tarifa plana-, para posteriormente redirigir al usuario a un número 807.

En todos los casos analizados por la organización, la numeración de tarifa adicional está operada por la empresa Phone Renove, S.L., con varias mercantiles como prestadoras del servicio como Servicios Telefónicos de Atención al Cliente, S.L.; Xalana Business, S.L.; Proactiva Dos Aguas, S.L.; y Sumando, Servicios Inteligentes, S.L.

OCU ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue los hechos, que vulneran la normativa que prohíbe utilizar numeraciones 807, y que se adopten medidas para garantizar la protección de los usuarios.

Además, OCU reivindica que los servicios de tarificación adicional requieran siempre la autorización expresa del consumidor, además de una normativa que permita identificar al titular empresarial de un número telefónico, y que se refuercen los mecanismos de supervisión para impedir el uso de numeraciones de tarificación adicional como falsas líneas de atención al cliente.