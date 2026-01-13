Si eres pensionista cuidado con el fraude de la carta de la Seguridad Social

Con las nuevas tecnologías los estafadores se han vuelto cada vez más delicados a la hora de tratar de engañar a sus víctimas, hay estafas más analógicas que todavía siguen funcionando, sobre todo si los afectados no suelen usar mucho los dispositivos tecnológicos.

La suplantación de identidad conocido también como phishing en Internet suele verse sobre todo cuando los delincuentes se hacen pasar empresas o entidades a través de correos electrónicos fraudulentos. Sin embargo, esta estafa también tiene su versión más analógica tal y como denuncia la Seguridad Social, que nuevamente avisa a los usuarios que si han recibido una carta en su buzón tengan cuidado ya que es una estafa.

Según la cuenta oficial en la red social X de la Tesorería General de la Seguridad Social, alertan adjuntando una imagen de una carta que están recibiendo los pensionistas, y aunque pueda parecer auténtica, destacan que la Seguridad Social NUNCA pediría estos datos.

Tal y como se puede ver en la imagen, la carta señala al receptor que tras sufrir un ataque informático se han pedido muchos datos de ciudadanos. Para solventarlo piden en la carta que se mande un email a una dirección que adjuntan con fotografías por ambas caras del DNI o NOE, foto de un extracto bancario donde el usuario figure como titular de la cuenta y la última cantidad de dinero que cobró el mes anterior. Todo esto con la promesa de que en un futuro la pensión se incrementará entre 75 y 100 euros.

Esto es un fraude, una suplantación de identidad donde tratan de engañar a los pensionistas para que faciliten estos datos personales y bancarios y puedan usarlo para suplantar su identidad o incluso sustraerles dinero.

Si recibes este tipo de misivas el primer consejo sería ignorar, sobre todo si notas que el lenguaje no es correcto o existen faltas ortográficas que pueden hacernos notar que estamos ante un fraude. Por otro lado, si te genera duda su veracidad, antes de realizar ningún trámite concreta una cita o llama a la propia Seguridad Social para que verifiquen si lo que piden es real.