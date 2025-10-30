La inflación sube una décima en octubre, al 3,1 %, la mayor tasa en 16 meses

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en octubre en el 3,1 % interanual, una décima más que en septiembre, debido principalmente a la subida de la electricidad, en la tasa más alta en 16 meses, desde junio de 2024.

De acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los precios de la electricidad, que aumentaron más que en octubre de 2024, también se elevó el transporte aéreo y por ferrocarril.

Estos incrementos, señala el INE, se compensaron, en parte, por la disminución de los precios de las gasolinas.

La subida de octubre supone encadenar dos meses de incrementos en la tasa anual de la inflación desde el 2,7 % de agosto y la tasa más elevada en casi año y medio, desde junio de 2024 cuando se situó en el 3,4 %.

Según este dato adelantado, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente, el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, también aumenta una décima, hasta el 2,5 %.

En tasa mensual, los precios de consumo registran una subida del 0,7 % respecto al mes de septiembre.

Es el mayor aumento de esta tasa mensual desde junio de este año.

El Ministerio de Economía ha apuntado que el dato de inflación de octubre está en línea con el del mes pasado.

En cuanto al IPC armonizado, que permite realizar comparativas internacionales, el IPCA, en el mes de octubre la tasa de variación anual aumentó dos décimas hasta el 3,2 %.

La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA fue del 2,6 % y la variación mensual estimada del IPCA, del 0,5 %.

El INE confirmará el dato de octubre y dará todos los detalles de la evolución por componentes el próximo 14 de noviembre.