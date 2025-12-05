Un 11% de los españoles gastará más de 1.000 euros en Navidad, mientras el 34% no llegará a los 200

El gasto del 34% de los españoles durante estas Navidades no llegará a los 200 euros por persona, frente al 11% que planea gastar más de 1.000 euros, casi el doble que el gasto medio, que se sitúa en los 565 euros, según el informe El gasto navideño en España: entre el consumo y la contención, elaborado por EAE Business School.

El estudio, que destaca que la llegada de la Navidad acentúa la desigualdad social, revela que uno de cada cuatro españoles reducirá sus gastos durante estas fechas.

Entre las causas de este menor gasto, un 70% destaca el incremento de precios, la desaceleración en la creación de puestos de trabajo y los "elevados niveles de temporalidad laboral, incluso con cifras récord de empleo".

El autor del estudio y profesor de EAE Business School, Miguel Ángel López Gómez, ha señalado que el gasto navideño "impacta directamente en las vidas de millones de hogares y conecta con la estabilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y las desigualdades sociales", por lo que no debe considerarse un tema trivial.

López Gómez ha añadido que cada vez es mayor el número de familias que sienten la necesidad de contener sus gastos "por su situación financiera", y, al ser tan alta la presión social en estas fechas, "algunas recurren a a créditos para poder mantener las tradiciones, agravando, por ello, aún más su situación".

Clasificación del gasto navideño

El informe revela un cambio en la tendencia en los regalos navideños, donde casi la mitad de los españoles prefiere regalar o disfrutar de experiencias como viajes y escapadas (93%), la gastronomía (88%) y el ocio cultural y de entretenimiento (86%).

Por otro lado, crecen también los regalos sostenibles, las opciones más responsables y las compras de segunda mano o reacondicionadas que, según el estudio serán adquiridas por un 54% de los consumidores, apuntando a un cambio cultural y generacional hacia un consumo más consciente.

A pesar de que la alimentación continúa focalizando el mayor gasto navideño, con un desembolso medio de unos 300 euros por persona, el estudio prevé un crecimiento del 15,5%, en hostelería, ya que casi la mitad de los españoles, 48,2%, reconoce que realiza más comidas fuera de casa durante este periodo, además de una subida del 13,2% en hoteles y alojamientos, mientras que, por el contrario, la electrónica o la joyería apenas crecerán.

También se constatan diferencias por territorio, especialmente en cuanto a alimentación: mientras que los navarros gastarán 400 euros en estos productos, los riojanos tan solo invertirán 200, y los gastos en alimentos aumentarán un 43% en Extremadura, un 42% en Castilla-La Mancha y un 39% en Castilla y León, debido al aumento de precios.

Durante la campaña navideña el comercio minorista, la hostelería y el ocio experimentan un notable, con incrementos de ventas de hasta el 30% en algunas grandes superficies. Además, según el estudio de EAE, la Navidad genera entre 300.000 y 400.000 empleos temporales y aporta alrededor del 1,5% al consumo privado anual, lo que se traduce en más de 2.000 millones de euros para el PIB.

Para los pequeños comercios, diciembre representa hasta el 40% de sus ventas anuales, consolidándose como un mes "crítico para su supervivencia competitiva".

López Gómez ha subrayado que, pese al crecimiento del gasto, "la Navidad de 2025 estará marcada por una lógica de 'menos cantidad y más calidad'", y el consumo repuntará, si bien lo hará bajo un prisma "más prudente, emocional y selectivo, donde se impondrán las experiencias compartidas".